Nicky Jam afirma con tranquilidad que es un “alma libre”. Su descripción aplica a la toma de decisiones profesionales y personales, a su comentada vida amorosa y a que cada acción es una respuesta de su corazón.

No duda en admitirlo porque su historia de vida, llena de vicisitudes y adversidades, desde temprana edad hasta un resurgir exitoso en la industria musical luego de tocar fondo, resumen precisamente que Nicky Jam actúa en libertad y que en su aspiración por ser un mejor ser humano nada lo detiene. Se equivoca, comete errores, aprende las lecciones y vuelve a empezar.

Así ha sido la vida del reguetonero que despuntaba junto a Daddy Yankee en la década de 1990 y que hoy sigue activo sumando éxitos no solo en el género urbano sino en la pantalla grande, ya que acaba de firmar un nuevo contrato con Universal Pictures para el rodaje de la película “Regulators” con Will Smith en el 2023. Con el reconocido actor de Hollywood ya había hecho “Bad Boys for Life”.

Westbrook Studios, compañía multimedia de entretenimiento propiedad de Smith y su esposa -Jada Pinkett Smith-, producen este largometraje junto a La Industria, sello discográfico del exponente urbano. El artista está a la espera de fecha para comenzar el rodaje.

El intérprete de “Sin novia” asegura a sus 41 años ser un hombre realizado porque a través del tiempo “me he convertido en el apoyo moral de muchas personas y cuando muchas personas se sienten deprimidas o tristes me llaman a mí porque soy un payaso y tengo una actitud positiva ante la vida”. Para el reguetonero esa responsabilidad que le han dado otros, junto a la música y Dios son las razones por las que no ha tenido una recaída en años, luego de batallar con el abuso de sustancias controladas.

“A mí me puede dar mi depresión y mi vaina, pero es que yo pasé por tanto cosas cuando era joven que papá Dios me ha protegido. No estoy diciendo que ya yo sufrí lo que iba a sufrir, sino que papá Dios me entrenó desde chiquito y por eso es que se hace muy difícil caerme porque el entrenamiento que tengo de vida es increíble. Lo más importante es tener mucha fe en Dios y tener un círculo de buenas personas al lado mío. Dios me ha bendecido mucho. Me siento muy realizado, tanto emocionalmente como profesionalmente… como músico, cantante, artista. He logrado muchas cosas y con mi historia que la gente diga ‘vi tu historia y me cambiaste la vida’. Pastores me han dicho ‘con tu serie (Nicky Jam: El Ganador) has hecho más que muchas iglesias’. Obviamente son palabras de pastores y yo lo tomo con mucho respeto”, explica el artista en una entrevista desde Miami en formato virtual.

Beca a un joven músico

Tomando en cuenta su ejemplo de superación y como la música ha sido su soporte en la vida, la Fundación Cultural Latin Grammy seleccionó este año a Nicky Jam para patrocinar la prestigiosa Beca Prodigio para un joven músico en Berklee College of Music a partir del semestre de otoño de 2023. La Beca Prodigio, que este año lleva el nombre de Nicky Jam, se creó hace ocho años y otorga ayuda financiera para un joven músico de hasta $200,000. La han copatrocinado los siguientes artistas latinos: Sofia Carson (2022), Juanes (2021) Julio Iglesias (2020), Emilio y Gloria Estefan (2019), Carlos Vives (2018), Miguel Bosé (2017), Juan Luis Guerra (2016) y Enrique Iglesias (2015).

En la reciente entrega de los premios Latin Grammy en Las Vegas, el exponente urbano tuvo la oportunidad de cantar con un grupo de participantes de la Fundación.

Nicky Jam junto a los participantes de la Fundación Cultural en la gala de los premios Latin Grammy en Las Vegas. (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy) (RODRIGO VARELA)

“Sé cuán importante es la música para una persona que le apasione. Esta beca está valorada en $200,000 y no cualquiera puede tener ese dinero para estudiar en la universidad de Berklee. Es algo que me enorgullece hacer porque es dando mi granito de arena y ayudando como pueda. Compartí con estos jóvenes en los Grammy y cantaron conmigo y fue algo espectacular. Mi historia es mi legado, no son los premios, ni cantar en la Copa Mundial, ni las películas. Los jóvenes pueden ver eso. Si Nicky que estuvo en un hueco tan profundo salió hacia adelante también pueden hacerlo. La música hizo todo para mí y la música es todo para mí”, menciona el reguetonero que añade que si no fuera por la música estaría “preso o muerto”.

A partir de hoy, jueves, la Fundación Cultural Latin Grammy aceptará solicitudes para todas las becas de 2023, y junto con Nicky Jam, Juan Diego Medina, director ejecutivo de La Industria Inc., también hará un aporte al patrocinar una de las Becas Talento para Matrícula de hasta $100,000. Todas las becas están a la disposición de estudiantes de música entre los 17 y 25 años que completen los requisitos, estipulado en el portal de latingrammyculturalfoundation.org. La fecha límite para solicitar es el 10 de abril de 2023 a las 11:59 p.m. (hora de Este de Estados Unidos).

Volverá a enamorarse sin miedo

A la hora de hablar de su vida amorosa es que Nicky Jam suelta con precisión que es “un alma libre”. En medio de risas reconoce que lo que para muchos o hasta medios de comunicación tildan de inestabilidad sentimental, ya que ha compartido con diversas parejas a lo largo de su vida para luego terminar en una ruptura, para él nunca ha sido un problema. Al contrario, lo ve como un proceso en que volverá a enamorarse las veces que sea hasta que llegue la persona indicada.

“Nicky siempre se consigue una noviecita nueva. Eso es siempre”, dice entre risas.

Su última ruptura sentimental fue con la modelo venezolana Aleska Génesis, quien recientemente se fue viral en las redes sociales por un video difundido en el que se observa a ella solicitando un supuesto trabajo de “brujería” para el artista. Previo a la modelo, tuvo una relación con Cindy Moreau, a quien comprometió. Estuvo casado 18 meses con la colombiana Angélica Cruz y tuvo otras relaciones amorosas con las madres de sus hijos.

“A mí no me ha pasado nada malo. Cuando algo no funciona uno tiene que seguir caminando. Es algo que la pasa a cualquier persona normal y nadie dice nada. Le pasa a un artista y es una catástrofe. Yo soy un alma libre. Lo he dicho, soy yo el que quiero volar. También esta vida de músico y cantante es difícil para mantener una relación. La he pasado de maravillas. He conocido gente bonita y me he enamorado y me he vuelto a enamorar y la verdad es que no lo veo como un problema. Si mañana me tengo que volver a enamoro de nuevo”, admite el artista que no le presta atención a las noticias y comentarios que se pueden generar en torno a su vida sentimental.

Nada de esas situaciones le quitan el sueño al padre de cuatro hijos. Lo que sí asegura es que la próxima pareja que tenga no pertenecerá a los medios de comunicación ni será figura pública.

“Si me vuelvo a enamorar me encargaré de que no sea famosa, ni de los medios. Pa’ famoso yo”, puntualiza con una sonrisa.