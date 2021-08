La actriz estadounidense Christina Applegate, de 49 años, reveló en su cuenta de Twitter que fue diagnostica hace unos meses con esclerosis múltiple.

“Hola amigos. Hace unos meses me diagnosticaron esclerosis múltiple. Ha sido un viaje extraño. Pero he recibido tanto apoyo de personas que conozco que también padecen esta afección”, escribió la artista que se dió a conocer en 1987 en la irreverente comedia “Married... with Children” de Fox. “Ha sido un camino difícil. Pero como todos sabemos, el camino sigue adelante. A menos que algún imbécil lo bloquee”.

Además de actuar, Applegate se ha destacado por ser bailarina y productora. Su carrera ha estado llena de altas y bajas, pero ha logrado mantenerse vigente tanto en la televisión como en el cine desde que hizo su debut, donde ha alcanzado el respeto y cariño del público y de la crítica.

Luego del éxito de “Married... with Children”, Applegate protagonizó la serie de NBC “Jesse” (1998 al 2000), por el cual recibió una nominación a un Golden Globe. Más adelante, fue nominada en 2006 a un premio Tony como mejor actriz por su rol en el musical “Sweet Charity” en Broadway. Entre 2007 y 2009 participó de la serie de ABC “Samantha Who?” donde también fue nominada por su caractertización en los premios Emmy y los Golden Globe. Su proyecto más reciente, que estrenó en Netflix en 2019, fue la serie de comedia negra “Dead to Me”, con la cual también recibió una nominación a un Golden Globe y a un Emmy.

Entre las películas más reconocidas en las que ha participado Applegate se encuentran: “Don’t Tell Mom the Babysitter’s Dead” (1991), “The Big Hit” (1998), “The Sweetest Thing” (2002), “Grand Theft Parsons” (2003), “Anchorman: The Legend of Ron Burgundy” (2004), “Hall Pass” (2011), “Anchorman 2: The Legend Continues” (2013), “Vacation” (2015), “Bad Moms” (2016) y “Crash Pad” (2017).

Applegate se casado en dos ocasiones. La primera fue el 20 de octubre de 2001, con el actor Johnathon Schaech, cuya relación que terminó en divorcio en diciembre de 2007. En 2009 la actriz comenzó un romance con el músico holandés Martyn LeNoble, con quien tuvo a su hija Sadie Grace en enero de 2011, casándose eventualmente el 23 de febrero de 2013.

Esclerosis multiple

Según la Biblioteca General de Medicina de Estados Unidos, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta el cerebro y la médula espinal (sistema nervioso central). Eso significa que el sistema diseñado para mantener el cuerpo saludable ataca por error a las partes del cuerpo que son vitales para las funciones diarias. Por lo regular afecta más a las mujeres que a los hombres y el trastorno se diagnostica con mayor frecuencia entre los 20 y 40 años de edad, aunque se puede observar a cualquier edad. Aunque no se sabe exactamente qué causa esta condición, la creencia más frecuente es que es causada por virus, un defecto genético o ambos.

La esclerosis multiple es una enfermedad con síntomas impredecibles que varían en intensidad. Mientras algunas personas sufren de fatiga y entumecimiento, la esclerosis múltiple grave puede provocar parálisis, pérdida de la vista y funciones cerebrales disminuidas.

Hasta el momento no se conoce cura para la esclerosis múltiple, pero existen tratamientos que pueden retrasar la enfermedad. El objetivo del tratamiento es detener su progreso, controlar los síntomas y ayudar a la persona a mantener una calidad de vida normal.