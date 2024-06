Clovis Nienow envía mensaje a quienes aseguran que está “cancelado” por su relación con Aleska Génesis

“Yo lo que hice fue compartir una historia, llegué a un lugar a cenar con mis primos, abro el celular y de la nada ya tenía miles y miles de comentarios de ‘traicionero’ y ‘cancelado’ y no sé qué. Creo que es parte de, pero creo que no me lo merecía”, dijo el intérprete de “Doña Gladys” a la revista People en Español .

“Yo sé que todas esas personas se sintieron traicionadas. Pero, yo no traicioné a nadie. Estoy tranquilo”, dijo. “Solamente dije que me gusta una persona y ya. Sé que las personas tienen lo que sucedió en ‘La casa de los famosos’ y también respeto las decisiones, y yo sé que lo están haciendo porque me quieren y me quieren ver bien y feliz, pero yo les quiero decir a todas esas personas que estoy contento, estoy feliz”, agregó.