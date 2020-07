La influencer puertorriqueña Adriana Luna está clara de cuáles son sus prioridades, aún cuando se encuentra a manos llenas. Ser organizada y priorizar ha sido clave para alcanzar muchos de sus logros a sus 23 años.

Uno de los más recientes ha sido llegar al millón de suscriptores en el portal de internet de videos YouTube, siendo la única fémina puertorriqueña en lograrlo, por lo que dice sentirse emocionada y agradecida. Lo que en un comienzo se dio en apariciones de videos de otros influencers, continuó con la creación de su propio canal con contenido original enfocado por el lado de la comedia y que poco a poco fue ampliando con el fin de conocer e interactuar con sus seguidores que -según señala- en su mayoría son niños, jóvenes y jóvenes adultos.

“A mí me gusta hacer vídeos de cosas que me han pasado o de cómo me siento en el momento. He hecho vídeos en los que he pasado por momentos fuertes o he dudado de mí misma y me he superado. Pienso que cada experiencia que he vivido es bueno compartirla con la gente que me apoya para brindarle una palabra de aliento. He hecho videos motivacionales y también la paso superbién, que no es lo que todo el mundo espera, que es reírse y verme actuando, pero me lo han agradecido”, expresa la joven que cuenta con 210 mil seguidores en Instagram, 268 mil en Tik Tok y más de 337 mil en Facebook.

Por este logro, se convirtió además en ser la segunda usuaria de canal de comedia de Puerto Rico que ha logrado obtener el Gold Play Button, otorgado por la plataforma YouTube. El primer lugar le corresponde a Daniel El Travieso, quien precisamente fue pieza clave en su introducción al mundo del entretenimiento, además de haber sido su novio y con quien dice tener una relación de amistad.

“Es un éxito que lo veo compartido, pues no era algo por lo que estaba luchando, sino que él me motivó a entrar en este campo del entretenimiento. Como grabamos tantos videos, yo estaba ahí y él me ayudaba. Sirvió de motivación, abrí mi canal. Salí en cientos y cientos de videos, le escribí muchos de los libretos. Indirectamente, sí fue un logro mío porque ayudé mucho a esa persona. Mucha gente no conoce lo que hay detrás de la historia y dice que eso (que mi logro) fue gracias a tal persona. Yo me fajé demasiado, no tiene que ser en mi canal, lo ayudé a crecer. Mientras él siga creciendo, yo voy a ir creciendo, fue como un equipo”, dijo en referencia a Daniel El Travieso.

Se prepara en medicina veterinaria

De pequeña, cuando a Luna le preguntaban qué quería ser cuando fuera grande, siempre respondía que quería ser veterinaria. Ese deseo fue creciendo, se mantuvo, y está muy cerca de hacerlo realidad. Tan pronto como en agosto comenzará lo que es su último año clínico y se trasladará a la prestigiosa Universidad de Alabama, donde fue seleccionada.

“Era un espacio solo para tres personas y en la vida nunca pensé que iba a poder entrar. Cuando abrí el email y lo vi, me emocioné y lloré un montón”, confiesa la influencer, quien se gradúa en mayo de 2021, y este próximo año planifica visitar nuevamente África, continente que le ha ayudado a conocer otras especies, expandir sus conocimientos y que le cambió “la manera de ver la vida”.

Aunque sigue saboreando el éxito en sus plataformas, Luna dejó claro que sus estudios son su prioridad y que su familia ha sido un gran apoyo desde el momento que tuvo que partir al exterior a comenzar sus estudios en Saint Kitts, donde los ha podido completar a modo trimestral e ir avanzando para completar su grado.

Se disfruta su nuevo amor que es “uno en un millón”

Hallar a una persona que comparte sus mismos intereses relacionados con la medicina y el mundo del entretenimiento, para Luna es como “encontrar uno en un millón”. Fue lo que le ocurrió al conocer al rapero PJ Sin Suela, con quien lleva una relación amorosa de casi un año y de quien siempre fue su fan. Al cantante, con quien aparece en vídeos de Tik Tok compartiendo, lo describe como una persona buena, bien familiar, excelente hijo y hermano, y profesional.

“PJ Sin Suela es bien buena gente, todo el que lo conoce lo sabe y lo ama. Se me dio la oportunidad de conocerlo después de salir de una relación que me hizo aprender mucho y de la que pasó más de un año. El hecho de que él sea una persona que está enfocado en cosas similares a las que a mí me gustan, que es la medicina, pues es una gran experiencia y se siente superbién. Nos apoyamos y entendemos. Es bien bonito estar en la misma página con una persona”, indica a la vez que resalta que ha sido un gran apoyo para ella.

Al ambos estar encaminados en la medicina y ella partir de la isla para completar su carrera, confía en que su relación continúe, pues cuenta con la comprensión y madurez necesaria para continuar pese a la distancia. “Estamos súperabiertos de que funcione porque los dos estamos en la misma página. Es como uno en un millón, que uno consiga a alguien que se parezca tanto a ti”, confirma.

“No hemos publicado una súper foto ni nada. Me gusta porque aunque la gente lo sabe, no estoy haciendo de mi relación algo súper público. Nuestra misión es más meterle a la relación, no tanto proyectarla. Estar para nosotros más que subir algo. Yo sé que él está pa’ mí y yo pa’ él y nos va superbién, no nos exigimos nada”, manifiesta.

Lanza línea de accesorios

Ofrecerles a sus seguidores algo más que el contenido que ya provee y compartirle algo de ella, va poder ser posible tan pronto como en los próximos días a través de la página web adrianalunaoficial.com, donde lanzará lo que será su línea de accesorios “Luna” para mujeres y niñas, con la luna como elemento característico.

Su marca, cuyo logo distintivo es la luna en su fase de cuarto menguante, también estará presente en t-shirts para adultos y niños, que se podrán adquirir en el mismo portal, que además servirá de plataforma para conectar con todas sus redes sociales.

“Me gusta apoyar lo local. Busqué tres artesanas de Puerto Rico y les dije mis ideas. Los accesorios no se parecen entre sí, pero son bien básicas y bonitas, incluyen hilo, cuero, con la luna plateada o dorada”, concluyó.