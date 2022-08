Su rostro lleno de simpatía y con una amplia sonrisa se ha hecho muy familiar en las redes sociales. Unos 104 mil seguidores en Instagram y más de 155 mil en Tik Tok, por lo visto, han quedado prendados con los videos que postea “Tu Amigo Coreano”, como se le conoce a través de las redes.

Proveniente de Corea del Sur, Jihyun Park quedó cautivado de Puerto Rico y su gente a su llegada a la isla hace poco más de cinco años, cuando en aquel momento se mudó a Utuado, de donde era una exnovia, luego de haber estudiado contabilidad en Estados Unidos.

Desde entonces, Puerto Rico ha sido ese lugar que lo ha acogido, que le encanta y desde donde se dedica a trabajar como maestro certificado para impartir la enseñanza del lenguaje coreano, una encomienda que disfruta mucho. De norte a sur, de este a oeste, ha recorrido la isla impartiendo la enseñanza, aunque luego de la pandemia, se ha limitado a ofrecer sus clases a modo virtual.

“Primero, tengo estudiantes a quienes les enseño coreano y no los puedo abandonar porque es mi responsabilidad. Segundo, me encanta Puerto Rico, es donde tengo mi tranquilidad, por eso me gusta quedarme en el área norte, en vez de la zona metropolitana, porque hay menos gente, menos tapón, más tranquilidad, hay playas, monte, mucha naturaleza… Me gusta del área metropolitana para las salidas nocturnas”, expresó a El Nuevo Día este caballero cuya edad aún prefiere no revelar y que sigue siendo una interrogante constante entre sus seguidores. Tal vez cuenta con unos bajos treintipico de años, nos atrevemos a decir, pero en su momento afirma que lo dirá.

En menos de un año, ha usado sus plataformas para servir de inspiración, aclarar preguntas acerca de su procedencia, lo que come, por qué no usa su nombre real, qué le complace degustar y demostrar sus dotes culinarios, así como la visita a chinchorros y lugares hermosos de Puerto Rico, entra tantas otras cosas.

Esta personalidad de las redes sociales graba sus videos con la ayuda de una colaboradora, quien se encarga de editárselos y es pieza clave para crear su contenido en sus plataformas. Hoy hizo su primera aparición en televisión, en el programa “Día a Día”, de Telemundo, donde incluso recibió un arreglo floral de rosas rojas, que le llegó al canal por parte de una de sus seguidoras.

“Comencé a darme a conocer en noviembre del año pasado. Casi llevo como ocho o nueve meses. Nunca pensé que a la gente le iban a gustar mis videos y cosas así, pero yo empecé porque había dos o tres amistades diciéndome que lo intentara para saber si a las personas les gustaba mis videos o no. Los hice y a la gente les gusta, por eso los sigo haciendo, y así fue cómo comenzamos con mi cuenta de ‘tu amigo coreano’”, explicó Park, quien optó ese nombre de usuario debido a que su verdadero nombre no suele ser fácil de pronunciar correctamente en estos lares.

Dice ser amante de la chuleta can-can y de los pasteles, mientras prefiere alejarse del eterno dilema de si se deben degustar con o sin ketchup. Asimismo, destaca lugares como La Cueva del Indio, en Arecibo, y el Bosque Nacional El Yunque, en Río Grande, como sus preferidos.

A través de su plataforma también ha podido inspirar a otras personas desde diferentes aspectos, tanto con su actitud positiva, así como con su decisión de bajar de peso. Y es que la pandemia también causó estragos con este coreano radicado en Puerto Rico, cuyos padres residen en Corea del Sur, pues la incertidumbre lo llevó a ganar peso.

“Yo estaba gordo y no sé si has visto foto de mi hermano. Genéticamente tenemos sangre, de usted sabe, somos más débiles a ser gorditos. Cuando llegó la pandemia, mucha gente estaba teniendo estrés. Yo teniendo negocio propio y todo estaba parado, y entonces me dio mucho estrés, mucho miedo del futuro. Ahora me siento mucho mejor, no solamente porque uno se ve mejor luego de rebajar, no en ese sentido, sino porque me siento mucho más saludable, más liviano”, explicó el también jugador de fútbol, deporte que practica como uno de sus pasatiempos.

Desde noviembre del pasado año, con su jocosidad y particular forma de ser se ha ganado el cariño y el respeto de los puertorriqueños y de otros seguidores en Estados Unidos y Latinoamérica. Poco a poco ha ido rompiendo con la timidez que le acompañaba desde que era un niño, cuando también fue víctima de “bullying”.

“Cuando yo era un nene chiquito fui víctima de ‘bullying’ y siempre me comportaba como un niño muy tímido. Pero, cuando llegué a Puerto Rico, mi trabajo enseñando a hablar coreano e interactuando con mis estudiantes, me ayudó un montón a romper mis límites. Yo mismo me estaba poniendo un límite de ‘tú no puedes hacer esto porque eres tímido o porque ‘tú eres gordo’, algo así. ‘Mi trabajo me ayudó un montón, con mis estudiantes apoyándome, al igual que la gente”, destacó.

Aunque por la cantidad de seguidores pudiera ser considerado un ‘influencer’ y aunque indica que hay quienes le han solicitado que visite su local para darle promoción al mismo en su red, Jihyun aclara que no cobra ninguna cantidad por visitar y darle apoyo a los pequeños negocios locales.

“Yo lo hago para apoyarlos a ellos y puedan seguir superándose en la vida. No es para quitarles dinero, sino para apoyarlos”, indicó a la vez que dijo que tiene planificado hacer algún tipo de chinchorreo para conocer a sus seguidores.

De igual modo, señaló que entre sus planes futuros tiene como meta la creación un negocio con un concepto similar a un ‘foodtruck’, en el que pueda poner de manifiesto las artes culinarias inspirada en la gastronomía coreana, incluyendo repostería.