Disponibilidad limitada! Para precio y tiempo de entrega escriban a @caldrianbxt 50X20X20 Bronce a la cera perdida, patina negra al Alto brillo, base de granito negro. Serie 1/10. Las primeras tres reproducciones de una de las siete figuras de la colección "Noelia en 7" Una serie limitada de diez piezas por cada una.