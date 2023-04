En un trabajo coordinado entre la tienda 24K Russo & Co. -con establecimiento en Plaza Las Américas- y la joyería El Russo & Co, localiza en el corazón de la ciudad de Nueva York, se concibió y realizó una impactante prenda de lujo exclusivamente para el intérprete puertorriqueño de música urbana Anuel AA.

De acuerdo con información suministrada, El Russo & Co cuenta con una trayectoria de más de 10 años como joyeros, especializados en romper lesquemas para clientes conocidos en la industria de la música; como el llamado “Rey del trap” Anuel AA.

Anuel AA llegó hasta la boutique de El Russo & Co en Nueva York con la idea de adquirir una nueva prenda para su colección. Allí realizó un “styling session” con los joyeros de la firma. La prenda fue diseñada en colaboración con 24k Russo Co y El Russo & Co, quienes trabajaron con su equipo de diseñadores gráficos para llevar la visión de Anuel a la realidad.

La joya valorada en 400 mil dólares consiste en diamantes redondos de múltiples milímetros y también esmeraldas con un total de 300 kilates en diamantes y un peso de dos kilos.

La inspiración de la lujosa pieza proviene de las leyendas favoritas del artista entre ellas: Kobe Bryant, Michael Jordan, Bob Marley, Conor McGregor, Muhammad Ali, Tupac y Mike Tyson.

Cabe resaltar que el proceso de confección tomó alrededor de dos meses. El resultado de la prenda consiste en las fotos de sus leyendas en formas ovaladas distribuidas de forma asimétrica con la frase letra por letra “Las Leyendas Nunca Mueren” en eslabones formando su cadena y como pendiente la portada de su disco titulado “Las Leyendas Nunca Mueren” para una presentación visualmente espectacular. Esta pieza lleva mucho significado ya que es la primera vez que 24k Russo & Co crean una joya tan grande e impresionante para el artista.

De acuerdo con la información suministrada, al “Rey Del Trap” le conmovió la pieza en su “styling session”, tanto así que informó a sus seguidores de su nueva adquisición al momento de recibirla. Se puede decir que es una de las cadenas más exóticas en el mundo del género urbano hoy día.

El Russo @Co ha creado joyas personalizadas para otras estrellas de la música urbana como Ozuna, Bad Bunny , Nicky Jam y Maluma.