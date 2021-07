Desde que se popularizó el uso de las redes sociales a principios de este siglo, esta herramienta se ha convertido en el medio de comunicación preferido de miles de millones de personas alrededor del mundo.

La expresión diversa ha sido una de las normas que ha regido este medio que se usa en distintos países y culturas acercando a la comunidad global. Pero si bien es cierto que estas herramientas propician el intercambio de ideas y opiniones, también lo es que tienen diversas reglas que limitan esas expresiones.

Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, por mencionar algunas, se rigen por valores similares que buscan proteger la autenticidad, seguridad, privacidad y dignidad de sus usuarios.

Las reglas de uso de cada una de estas redes sociales son amplias y se actualizan cada cierto tiempo, según los comentarios y sugerencias de los propios usuarios, sus departamentos de seguridad y de las situaciones socio políticas que vayan ocurriendo a nivel global. Todas dejan establecido que, si una persona viola sus reglas de uso y de comunidad, tienen la potestad de eliminar contenido, desactivar cuentas u otras restricciones.

Pero hay una línea muy fina en algunos temas como, por ejemplo, los desnudos. Facebook e Instagram dejan establecido que está prohibido la publicación de desnudos, incluyendo “planos de nalgas totalmente al descubierto”. Las únicas excepciones son fotos en contexto de lactancia, parto y postparto –lo que sucedió luego de varias denuncias de parte de madres lactantes- y en situaciones relacionadas a la salud para crear conciencia sobre determinados temas como el cáncer de mama. También son permitidas en el contexto de alguna protesta, así como en imágenes de cuadros y esculturas.

Varias figuras públicas, entre ellas Kim Kardashian y Madonna, por solo mencionar algunas, han tildado de “hipócritas” a los encargados de Instagram, luego de ser “censuradas” por tratar de subir imágenes mostrando sus cuerpos desnudos o semidesnudos.

En mayo del año pasado, Madonna logró burlar la seguridad de Instagram con una fotografía en la que aparece en ropa interior, pero que deja a la vista sus senos. “Me he graduado con éxito de la universidad me importa un ca…”, escribió junto a la imagen que ha gustado a más de un millón de personas, incluyendo a otros artistas como Katy Perry.

Kim Kardashian también ha logrado la publicación de fotografías tapando las zonas estratégicas que pudiesen ser “censuradas”. De esta forma han hecho frente a las normativas sobre desnudos que entienden son excesivas. A pesar de las críticas de estas figuras, las reglas continúan.

Como recordó la licenciada Julizzette Colón Bilbraut, especialista en redes sociales, estas plataformas están a cargo de compañías privadas con quienes uno firma un contrato de uso cuando accede a tener una cuenta.

“Partimos de la premisa falsa de que nosotros tenemos un derecho de estar en estas plataformas como si fuera exigir un derecho constitucional en una plaza pública y eso no es así porque esto son plataformas privadas a las cuales tú suscribiste unos términos y condiciones a cambio de una cuenta gratis, así que tú mismo aceptaste la moderación de lo que tú ibas a poner ahí”, señaló.

“Lo que pasa es que como se ha vuelto una palestra pública le estamos atribuyendo derechos y planteamientos constitucionales que no aplican ahí”, agregó.

Por tal razón, la licenciada habla de “moderación” y no de “censura” cuando se da en el contexto de las redes sociales. Aunque es “virtualmente imposible” una moderación total por parte de las compañías –debido a la cantidad y diversidad de usuarios y contenido- existen algoritmos que se utilizan específicamente para esto. También los usuarios ayudan en esa tarea con la opción de reportar cualquier contenido que les parezca inadecuado u ofensivo.

Recientemente, por ejemplo, el cantante puertorriqueño Ricky Martin cuestionó en sus redes sociales por qué Instagram no permitió que se publicara una foto suya con uno de sus hijos en la cuenta de sus fanáticos @ricky_martin_arte.

“¿Esta foto fue reportada? Este es mi hijo”, escribió el artista puertorriqueño mostrando su claro descontento y catalogando el caso de homofóbico.

La red social señaló que la foto había sido eliminada por ir “en contra de las normas”, pero nunca especificó cuál era la violación. La licenciada Colón Bilbraut señaló que la única razón que entiende justifica la acción de Instagram al eliminar la imagen es por problemas de autor.

“La realidad es que no sé a ciencia cuál es la razón. Pero la foto no tiene absolutamente nada por la que no se pueda publicar a menos que tenga un issue de problemas de autor o que una persona o grupo de personas la haya reportado”, sostuvo.

Las normas de uso varían por plataforma. Twitter revisó sus políticas de uso recientemente, sobre todo después de las expresiones amenazantes del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien la compañía le borró su cuenta de forma permanente ante el riesgo de “incitación a la violencia”, luego de que sus seguidores irrumpieran por la fuerza al Capitolio el pasado mes de enero. También hizo lo mismo Facebook, que le suspendió la cuenta por dos años.

Varias personas han dicho que esta acción va en contra de la “libertad de expresión”, y el exmandatario ha presentado una demanda en esa dirección, pero nuevamente, son compañías privadas que deciden sus reglas de uso y el expresidente las violentó. La licenciada Colón Bilbraut señaló que el caso de Donald Trump ha planteado un nuevo debate sobre el tema de la libertad de expresión y las redes sociales, ya que se está tratando de plantear que a pesar de que estas plataformas son manejadas por empresas privadas su alcance masivo pudiese provocar en un futuro que se le atribuyan preceptos constitucionales de libre expresión, algo que todavía no ha pasado.

“La libertad de expresión no está protegida en estas plataformas porque son privadas y tú te tienes que adherir a las reglas. No es lo mismo ejercer tu libertad de expresión en una plaza pública que en una red social, la cual está limitada por tu contrato”, sostuvo la licenciada.

“Estamos equivocados en lo que es la libertad de expresión. Eso es un concepto y un derecho constitucional que se ejerce en relación al estado no se ejerce en contra de personas privadas. No sé por qué se nos hace tan difícil entenderlo porque todos comprendemos el derecho de admisión a los sitios, pero aquí no porque como tiene que ver con hablar y expresarnos nos pensamos que estamos en un país distinto y no es así”, agregó.

Algo que sí está bien regulado y vigilado en las redes sociales es la política que concierne a menores. La edad para abrir una cuenta es de 13 años en adelante, según estipulado en el Child Online Privacy Protection Act. De un menor abrir una cuenta antes de esa edad –ya sea con permiso o sin permiso de sus padres o tutores- estaría renunciando a esa privacidad que le provee la ley. Esto incluye a la plataforma TikTok, que atrae a un gran número de niños y jóvenes, y que también tuvo que hacer unos cambios drásticos en esa dirección.

TRES CONSEJOS CLAVES

Antes de concluir, la licenciada Colón Bilbraut compartió varios consejos para que los usuarios puedan hacer mejor uso de las redes sociales. Estos son:

-Prudencia: “Vivimos constantemente en una vitrina o en una pecera porque ponemos todo en nuestras redes sociales, pero debemos ser siempre cuidadosos con las imágenes, sobre todo, relacionadas a nuestros hijos”.

-Privacidad: “La privacidad en las redes sociales no existe. Eso es un invento de tu imaginación y de que la plataforma te dice que estás seguros, pero no lo estás. Mi recomendación siempre es, si lo puedes ver publicado en la primera plana de El Nuevo Día y no te molesta, pues publícalo”.

-Errar en el buen gusto y no en el mal gusto: “Seamos proteccionistas con las cosas que se publican. No mostremos más de lo que queremos o de lo que podemos porque o la red social va a tomar medidas o será reportado”.