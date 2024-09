Daddy Yankee responde a quienes dicen que cobra por predicar

View this post on Instagram

Su experiencia con Yiye Ávila

“Yo tuve un encuentro, me atrevo a decir que con el predicador más influyente de habla hispana de todos los tiempos, estando apartado. Su nombre es Yiye Ávila. Cuando yo veo a Yiye en un aeropuerto y quiero echar un pique porque yo soy apartado, ¿entiendes? Yo estoy viendo a Yiye y yo digo, ‘diantre, Yiye me va a dar un limazo. Cuando me presentan a Yiye, Yiye me da un abrazo, Yiye Ávila y me dice: ‘Nunca te olvides, no es la música, es la letra. Dios te bendiga mucho”, contó.