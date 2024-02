Dania Méndez dice que Peso Pluma tiene debilidad por las “buchonas”

“Me estoy enterando, yo estaba muy metida allá en Brasil . Solamente ellos saben qué pasó, sus problemas, no sé qué vaya a pasar y no me interesa”, dijo la influencer.

Méndez contó que ya no tiene interés en hablar del tema, puesto que ya no es parte de la vida del artista.

Ante la insistencia de los reporteros, la influencer aclaró que nunca vio señales de infidelidad o focos rojos en la personalidad de Doble P. “Yo me divertí muchísimo con él, me la pasé muy bien. Conocí a una buena persona, conocí a un buen hombre, conocí a Hassan y yo me voy con la buena experiencia, no tengo nada mal que hablar de él”, detalló.