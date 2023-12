“Bienvenidos a nuestro comienzo, Yesenia y Nathanael”, leía el rótulo de bienvenida de la celebración de boda en Puerto Rico, de la presentadora Daniela Droz.

Aunque aún no se han publicado las fotos oficiales del enlace, ya es un hecho que celebró su boda durante la tarde del sábado, 30 de diciembre, en una de las montañas boricanas, en la finca Be Happy, en Aibonito.

Yesenia Droz Serrano -nombre de pila de la artista- anunció el pasado 3 de diciembre, a través de las redes sociales, que se bautizó, se comprometió y se unió legalmente en Florida con el exbaloncelista boricua Nathanael Crispín Vargas. Asimismo, ya le había adelantado a El Nuevo Día que haría una boda sencilla en Puerto Rico antes de que finalizara el año.

Desde esa fecha, la empresaria de 46 años compartió con sus seguidores el proceso de la celebración de la boda, desde la elección del vestido y el bizcocho, hasta las tenis decoradas que usaría.

Una de las personas invitadas fue la actriz Joann Polanco, quien compartió imágenes desde el lugar, así como el actor y productor Ángel Manuel, en las que se pudieron apreciar detalles de la decoración, en la que predominaba la madera, y el atuendo de los nuevos esposos. Sus invitados fueron de crema y blanco.

La “coach” de vida certificada lució ataviada en un vestido blanco, en corte princesa, con escote, transparencias, detalles bordados y mangas largas abombachadas. Asimismo, lució su cabello recogido con un tocado en flores naturales. Mientras que su esposo, optó por un conjunto de chaqueta y pantalón color crema y lazo, además de calzado deportivo.

Para la ocasión, Droz había adelantado a este medio que utilizaría dos diseños de Novias Otilio Santiago.

Boda Daniela Droz (Instagram)

“Soy una mujer sencilla, aunque no lo parezca. No me gusta complicarme mucho. Ahí va a estar mi familia, amistades cercanas, pero todo requiere una estructura y una coordinación, por eso estoy con Edna Aubray (coordinadora) y con Otilio Santiago que tú le dices ‘algo sencillito’ y él dice ‘vas con piedras y tienes que arrastrar el traje”, comunicó entre risas la artista, en la entrevista previamente realizada.

Con un hermoso atardecer, con las montañas al fondo, la pareja recibió la bendición de Dios rodeada de familiares, incluyendo al hijo de la cantante, Kenny Efraín Vázquez. La fiesta incluyó la llegada de unos pleneros, quienes activaron y pusieron a bailar a los invitados.