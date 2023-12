Hace poco más de tres años que la presentadora Daniela Droz tuvo un encuentro personal con Dios. Sin que pronuncie una palabra, cualquiera es capaz de darse cuenta de que “ la dama de hierro” fue transformada.

La cantante mantiene su extrovertida y alegre personalidad, pero se proyecta de forma distinta. Ahora, en cada una de sus acciones, Yesenia Droz Serrano, nombre de pila de la artista, procura reflejar a su Salvador.

A principios del 2023, mientras realizaba unas compras, a la actriz de la telenovela “Dueña y señora” de Telemundo Puerto Rico la invadió un sentimiento de coraje. Ya no quería estar sola. Aunque compañía y amor es lo más que le sobra a la bateadora emergente de Alexandra Fuentes en “Alexandra a las 12″, lo cierto es que ha pasado un largo período desde que regresó a la soltería.

“Llamé a una amiga pastora para contarle lo que me estaba pasando”, contó la animadora en entrevista con este diario. “Padre, tu hija te está clamando y Tú la sorprendes. Antes de que finalice el 2023, Tú la sorprendes”, fue la oración de la reverenda.

Con la fe puesta en el Dios “que cumple sus promesas”, la “coach” de vida certificada decidió abrir sus ojos espirituales, y se dejó sorprender. Desde la boutique nupcial de alta costura Novias Otilio Santiago, en Toa Baja, Droz Serrano expuso que vive “un tiempo de cumplimiento, pero de constante aprendizaje” en su vida personal.

La palabra declarada sobre su vida a través de los labios de la pastora, se cumplió. “Sí, me casé. Soy una señora”, celebró en compañía de la diseñadora de bodas y eventos especiales Edna Aubray y el empresario Otilio Santiago.

“Estoy feliz, estoy agradecida. El amor de la gente, yo no te puedo explicar. Esto ha sido una avalancha de amor. Tú sabes que la gente te sigue porque le gusta tu contenido o por lo que haces, y sé que quieren ver a uno bien, pero tanto amor y tantas bendiciones, gloria a Dios”, manifestó la ganadora de Maja Infantil de Puerto Rico en el 1985, cuando tenía ocho años.

La empresaria de 46 años se refiere a las muestras de cariño recibidas después de haber anunciado el pasado 3 de diciembre, a través de las redes sociales, que se bautizó, se comprometió y se casó con el exbaloncelista boricua Nathanael Crispín Vargas. Estas decisiones, aclaró, no fueron tomadas a la ligera y forman parte del plan divino delineado para ella.

“La gente piensa que yo acepté al Señor la semana pasada, yo acepté a Dios hace ya varios años. Yo lo que hice fue bautizarme, que es como el sello de comprometerme no solamente con mi pareja, sino también con el Señor. Recuerda que cuando tú te bautizas, es una nueva persona la que se supone que haya salido de esas aguas. Así que eso fue lo que hice el fin de semana pasado, sellar mi compromiso con Papá, sellar mi compromiso con ese hombre que pude ver, porque cuando uno está caminando en obediencia y escuchando la voz de Dios, puede ver y puede escuchar”, subrayó.

La unión legal de Droz Serrano y Crispín Vargas se efectuó en Florida, donde ambos residen. En ese estado, abundó, el proceso es “más simple” que en Puerto Rico.

Han pasado 12 años desde que el ahora esposo de la cantante, natural de Isabela, se mudó al estado de Florida. En su destacada trayectoria deportiva, estuvo junto a los Piratas de Quebradillas, los Gallitos de Isabela y los Indios de Mayagüez.

“Nos conocimos en Florida, la historia es bien bonita porque yo no lo veía, a pesar de que mide 6′ 6″. Cuando tus ojos no están puestos donde es, no lo vas a ver”, enfatizó sobre una de las mayores enseñanzas aprendidas en el evangelio.

Crispín Vargas, sin embargo, se hizo notar en la vida de Droz Serrano desde el 2019. Una solicitud de amistad en la red social Facebook y saludos esporádicos, fueron algunas de las estrategias del deportista para llamar la atención de “la dama de hierro”. La coanfitriona de recordados proyectos como “Objetivo fama”, “Anda pa’l cará” y “No te duermas”, respondía los saludos sin ninguna otra intención que ser cordial.

“Hasta que Dios dijo: ‘No, mamá. Este es, y le tienes que hacer caso. Y así empezó a suceder”, contó quien es distinguida por las frases “Aplauso, ‘please’” y “Alegría y bomba, eh”.

Sobre las cualidades del baloncelista que cautivaron el corazón de la multifacética artista la más importante, según reveló, es que “tiene a Dios en su vida”. Una vez más, la amiga pastora apareció en la nueva vida de la intérprete.

“Yo le pedí a Dios un hombre con carácter. Un día, esa amiga pastora me dice: ‘Tú no necesitas un profeta, tú necesitas un hombre con carácter, y el carácter lo da Dios’. El carácter no es otra cosa que saber discernir entre cuándo decir ‘no’ y cuándo decir ‘sí’. Él es un hombre de carácter y lleno de sabiduría. Él no se mueve sin una confirmación de Cielo, entonces eso fue lo que conquistó mi corazón, eso era lo que Yesenia Droz Serrano necesitaba”, dijo conmovida.

La presentadora, por otra parte, se siente tranquila de saber que su hijo, Kenny Efraín Vázquez, aprueba la relación sentimental. Este escenario, narró, siempre fue un tema de conversación con su primogénito.

“Es hijo único, estuvo ahí como por 10 años con todo el amor de mamá para él solo, para arriba y para abajo, tú sabes cómo es su relación conmigo. Cuando llegó el novio, el esposo, él (Kenny) se dio cuenta de que tenía que compartir el amor, tenía que compartir la atención, en el proceso le di a entender que él era lo más grande que Dios me había enviado, que él era el amor de mi vida, que es mi hijo amado y que aquí nadie viene a quitarle nada a nadie, al contrario, viene a sumar y que su espacio en mi vida no se lo quita nadie”, apuntó.

Hasta el momento, Crispín Vargas ha desempeñado su rol de padrastro de forma excelente. “Lo trata con amor y respeto, y esa es la clave”, catalogó Droz Serrano. “Mi relación con Kenny (Ken-Y), el papá de mi hijo, va más allá de una amistad. Somos familia y lo vamos a ser siempre. Yo a él lo amo y lo amaré como el hombre que Dios utilizó para traer a mi hijo. También a su esposa, que es una mujer espectacular y que amo muchísimo. Somos una familia anormal, fuera de lo normal, hay mucho amor”, abundó.

Con cada aspecto de su vida en orden, y a la par con el plan de Dios, la pareja está lista para celebrar una fiesta “sencilla en un campito” de la isla antes de que finalice el año. Para la ocasión, la novia utilizará dos diseños de Novias Otilio Santiago.

“Soy una mujer sencilla, aunque no lo parezca. No me gusta complicarme mucho. Ahí va a estar mi familia, amistades cercanas, pero todo requiere una estructura y una coordinación, por eso estoy con Edna Aubray (coordinadora) y con Otilio Santiago que tú le dices ‘algo sencillito’ y él dice ‘vas con piedras y tienes que arrastrar el traje”, comunicó entre risas.