Yesenia Droz Serrano, mejor conocida como Daniela Droz, siempre se ha caracterizado por su “alegría y bomba eh”, espontaneidad y buena energía. Estos atributos, según los testimonios que cientos de mujeres han plasmado en las redes sociales de la comunicadora y “coach” de vida certificada, ahora los posee en versión agrandada.

Este giro de 180 grados, según quien incursionó en la pantalla chica a través del recordado programa infantil “Maripili”, se debe a un encuentro personal con Dios hace dos años. Aquel llamado, manifestó en entrevista telefónica con El Nuevo Día, le puso una nueva armadura a la “Dama de Hierro”.

“Dios me confrontó. ¿Cómo lo hizo? Fue a través de una persona con la que yo empecé a hablar. Era un muchacho que, en honor a la verdad, siendo honesta, yo hablo con honestidad, el muchacho me llamó la atención, yo le llamé la atención y como que empezamos a hablar, pero la conversación se tornaba espiritual porque él es creyente y a través de él Dios me dijo muchas cosas”, comentó la ganadora del certamen Maja Infantil, a los ochos años.

Droz Serrano continuó que, aunque siempre ha sido sensible a la palabra de Dios, no vivía conforme a sus propósitos. Por esta razón, decidió soltar y creerle. Desde entonces, todo cambió en la vida de quien recibió su primera oportunidad en la industria musical a los 16 años con un grupo de merengue dirigido por el rapero DJ Negro.

“Mi manera de ver la vida, de comunicarme con mi hijo, de manejar las situaciones de crisis y los retos, que continuarán llegando, pero ahora tengo las herramientas correctas para afrontarlas. También (he cambiado) en cómo veo a mis padres, cómo veo el futuro, a mi familia, a las personas en general, cómo miro a la gente con más misericordia y teniendo mucho cuidado en las cosas que digo. No soy perfecta, pero estoy caminando y aprendiendo”, agregó.

Sus más de 30 años de carrera, donde se ha convertido en una figura de ejemplo para otras mujeres, la llevaron a reflexionar en que debía compartir todo lo que había puesto en práctica y le funcionó. A su vez, contó, este era el llamado divino que Dios le había hecho para este tiempo.

De esta manera, despojada de cargas, culpas y sentimientos negativos, Droz Serrano se certificó como “coach” de vida y espiritualidad. Después de este logro, agregó, se han abierto puertas inimaginables.

“Esto es parte de lo que Dios me ha llamado a hacer y yo siempre lo sentía, pero no sabía por dónde empezar. No fue hasta que decidí soltar todo en sus manos, que todo fue cayendo en su sitio. Dios me ha ido llevando y eso es lo que comparto con la gente”, expresó con ilusión.

Mediante su llamado, la egresada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras (UPR-RP), ayuda a las personas a tener una vida balanceada. Los resultados que ve día tras día, dijo, son su mayor motivación y la clara señal de que va por el camino correcto.

“Muchas personas están en que algo les falta, pero no saben cómo llenar ese espacio. Entonces, en ese proceso, yo puedo trabajar de la mano de la persona y, hasta donde yo pueda, apoyarle para que se encamine, ya sea que tenga un nuevo encuentro o un encuentro por primera vez, pueda reforzar su vida espiritual que tanta falta hace porque a veces se nos olvida que somos mente, somos cuerpo y somos espíritu y hay un espacio que no lo llena nadie, solo Dios”, afirmó.

De fiesta

Recientemente, Droz Serrano celebró el primer año desde la fundación de la organización sin fines de lucro “Damas de hierro” junto a la Dra. Vivian Badillo.

El evento reunió a más de 50 mujeres para festejar los logros de la organización que se inauguró en noviembre del año pasado, así como las metas personales cumplidas de cada participante. En el encuentro disfrutaron de un exclusivo taller de automaquillaje dirigido por la maquillista profesional Leidy Veloz, dos charlas motivacionales por parte de la comunicadora y la Dra. Badillo, múltiples sorteos y un banquete cortesía de Melao Bakery.

“Esa era otra cosa que yo, por años, intenté trabajar y no me salía, no sabía ni por dónde arrancar y de repente Dios pone todo, las personas indicadas, gente que tú dices: ‘Oh, my God, por aquí es que es’ y el año pasado logramos fundar la organización en Florida. Ya estamos haciendo todo el proceso para hacerlo en Puerto Rico porque son procesos distintos”, informó.

“Damas de hierro” trabaja con las emociones de sus participantes, las lleva a la raíz de muchos de los problemas que las invaden y les permite salir con una mente más clara.

Actualmente, la boricua, de 45 años, se congrega en la Iglesia Juan 3:16 en Orlando, Florida. Allí la acompaña su hijo, Kenny Efraín, quien desde temprana edad también sirve en el templo a través del ministerio de niños.

De igual manera, la actriz se encuentra en el proceso de filmación de la película puertorriqueña “Enredo de reyes” junto a colegas como Osvaldo Friger y Joann Polanco. El filme es una producción de Julio Román, director de “Los mecánicos” y “Barrote Films”.