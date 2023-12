La cantante y presentadora puertorriqueña Daniela Droz, compartió en la mañana del domingo que Dios ha cumplido sus promesas, y mostró al hombre que Dios tenía preparado para ella.

En video, la también “coach” de vida y espiritualidad presenta el momento en que fue sumergida en agua, acto que simboliza el bautismo, así como al hombre con el que está comprometida, el anillo, a su familia, incluyendo a su hijo, Kenny Efraín, quien desde temprana edad también sirve en el templo a través del ministerio de niños.

La comunicadora, cuyo nombre real es Yesenia Droz Serrano actualmente se congrega en la Iglesia Juan 3:16 en Orlando, Florida.

“Papá siempre llega a tiempo💫🌈Le dije que SÍ a Cristo y luego al hombre de Dios que Él había preparado para mi💍, pq nuestro Padre Celestial cumple sus promesas pero no a nuestro tiempo sino al tiempo de Dios y cuando estamos listos. Se llega caminando en obediencia y por fe. ❤️Te Amo Negro❤️🥇🎤Es un testimonio que muy pronto les contaré . Hoy solo doy gracias a Dios por su misericordia y su bondad. Dios es Fiel , Dios es real.🌻Celebración COMING SOON🌾📖Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho, ¿y no lo hará? Ha hablando , ¿y no lo cumplirá? (Números 23:19)📖Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. (Hebreos 10:23)

En entrevista con El Nuevo Día en abril pasado, la fundadora de la organización “Damas de Hierro” expresó que había tenido un encuentro personal con Dios hace dos años.

“Dios me confrontó. ¿Cómo lo hizo? Fue a través de una persona con la que yo empecé a hablar. Era un muchacho que, en honor a la verdad, siendo honesta, yo hablo con honestidad, el muchacho me llamó la atención, yo le llamé la atención y como que empezamos a hablar, pero la conversación se tornaba espiritual porque él es creyente y a través de él Dios me dijo muchas cosas”, comentó.