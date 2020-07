La actriz mexicana Danna Paola vio necesario culminar su participación en la exitosa serie “Élite” de Netflix para darle paso a una de las facetas que la completan como ser humano: la música.

Cuando decidió despedirse de los compañeros de clases de la secundaria “Las encinas” al finalizar la exitosa tercera temporada de la serie española “Élite”, no imaginaba que meses más tarde llegaría una pandemia que la alejaría de las artes escénicas permitiéndose regresar a un estudio de grabación.

La serie “Élite” se encontraba en la producción del rodaje de la cuarta temporada justo al comenzar la pandemia de COVID-19 en España, mientras se daba a conocer que las actrices Danna Paola (Lu), Ester Expósito (Carla) y Mina El Hammani (Nadia), y los actores Jorge López (Valerio) y Álvaro Rico (Polo) no formarían parte de la cuarta temporada. La salida de estos actores representa una gran baja para la serie creada por Darío Madrona y Carlos Montero.

PUBLICIDAD

La actriz y cantante que inició el periodo de cuarentena en España, donde se radicó por meses para completar los rodajes de “Élite” pudo llegar a su país natal y continuar el confinamiento en México donde se encuentra en la actualidad. El tiempo de cuarentena para la famosa “Lu” ha sido muy productivo en el aspecto creativo.

Desde México la actriz conversó con El Nuevo Día sobre cómo ha sido su retorno a la música luego de interpretar el papel actoral que la catapultó internacionalmente y cómo ha manejado la pandemia de COVID-19. Además, habló de su pausa actoral y de su estado sentimental.

“La verdad es que la pausa de la cuarentena me tomó por sorpresa. Venía de un ritmo imparable y no había parado en muchos años y al ser súper drástico ha sido un proceso para aprovechar el tiempo en casa productivamente. Pude regresar a la música y sacar cuatro canciones esta cuarentena. A nivel creativo ha sido maravilloso”, reveló Danna Paola quien en estos momentos está a tiempo completo desarrollando su faceta musical.

En los últimos meses Danna Paola grabó cuatro sencillos musicales, uno de ellos en colaboración con el colombiano Sebastián Yatra, titulado “No bailes sola”. El sencillo entró con fuerza a las listas de Billboard y el video ha sido visto por más de diez millones de personas en Youtube.

Y es que aunque su rostro es reconocido por su trayectoria de dos décadas en la actuación, Danna Paola contó que previo a “Élite” había explorado la faceta musical sin darse la oportunidad de estar a tiempo completo. Ahora y en medio de la pandemia es que se lanzó por primera vez a darle musicalidad a su voz y sus letras bajo un sello discográfico.

PUBLICIDAD

“La música llega a consecuencia de la actuación. Había sacado un sencillo hace tiempo e hice una pausa de siete años. Son 21 años de carrera actoral. Al irme a España a hacer ‘Élite’ me di cuenta que quería volver a cantar y hacer mi proyecto 100% mío con mis letras. Encontré el apoyo correcto en Universal y de mis fans y al entrar unas canciones el ‘soundtrack’ de ‘Élite’ todo tomó un nuevo giro. Aquí estoy feliz con mi música” , indicó la vocalista que define su estilo dentro del pop latino.

Pausa actoral

Sobre su proceso de poner en pausa su ascendente carrera actoral reconoció que era vital detenerse por un tiempo, que aún no define, para adentrarse y tomar riesgos en la música.

“Fueron tres temporadas intensas con un personaje que me retó al ser una villana diferente. Era algo que quería hacer y además no se trataba de una villana cliché en un loco y mundo salvaje como son Las encinas. El personaje me hizo crecer mucho cómo persona. Justo al terminar la segunda y tercera temporada de Élite tenía el proyecto musical encima y era imposible mantener las dos cosas porque soy una persona que tengo que dedicar el 100% a mi trabajo. Decidí no ser parte de la cuarta temporada para arriesgarme en la música por este año. Se cerró un ciclo con mi personaje al irse a Nueva York en la tercera temporada”, afirmó la artista que no descarta regresar en una quinta o sexta temporada a la serie Élite o a cualquier otra producción.

PUBLICIDAD

“No sé qué pase y quizás podamos volver. Al nuevo cast le deseo mucho éxito porque es un proyecto que quiero mucho y que me da mucha nostalgia. Al final quien sabe y vuelva en otra temporada”, añadió.

Del nuevo tema “No bailes sola” se mostró entusiasta con el gran alcance que ha tenido el tema con Sebastián Yatra. De su colaboración con el artista colombiano sostuvo que se conocieron hacen dos años en los Latin Grammy y quedaron en realizar un tema. Cada uno trabajo su parte desde sus países y grabaron el video de la misma manera.

La vocalista resaltó que tiene una gran química con Sebastián Yatra a quien describió como "espontáneo y genuino" y que por ello fue cómodo trabajar a distancia el sencillo musical.

Danna tenía programado inicial una gira promocional por Latinoamérica que incluía Brasil. Todos esos planes fueron postegardos para el 2021 hasta que se controle la pandemia. Sin embargo, sus proyectos musicales digitalmente siguen activos y con un alcance de difusión que le ha sorprendido. La vocalista trabaja en lo que será su álbum.

Se canta soltera

Desde la última temporada de “Élite” a la actriz se le vincula sentimentalmente con el actor chileno Jorge López, quien interpretó el personaje de “Valerio”, quien en la producción española tiene una relación con “Lu”.

Sin embargo, la actriz afirmó que el actor “es una persona muy especial en mi vida que quiero muchísimo, pero vivo soltera y soy muy feliz estando soltera”.

“La verdad es que estoy muy tranquila y tengo muchos amigos”, concluyó entre risas.