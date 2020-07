La Miss Universe 1993, Dayanara Torres publicó en Instagram una imagen en traje de baño, en la que se observa la cicatriz que dejó el cáncer de piel que superó el pasado mes de marzo.

“Amándome con todo. Mis curvas, mis libras de más, mi pelo rizo, mis cicatrices”, lee el mensaje de la foto en la que la beldad boricua posa frente a una piscina.

Tras publicar la fotografía, amigos y seguidores la colmaron de palabras de elogio y admiración.

“Así como estás y sin maquillaje vas a Miss Universe y vuelves a ganar”, dijo la actriz Karla Monroig. El astro boricua, Ricky Martin, también aprovecho la publicación para referirse a Torres como “la diosa”.

El pasado 25 de marzo, la exreina de belleza acudió también a su cuenta de Instagram para anunciar que todas las pruebas que se le realizaron salieron negativas a la enfermedad que se le diagnosticó en el 2019.

Detalló que tendrá que repetir estos exámenes junto con radiación cada tres meses por los próximos dos años.

Torres agradeció “a todos ustedes que siempre rezaron por mí, no me dejaron ir y me hicieron parte de sus familias y oraciones. Gracias por sus hermosos mensajes llenos de apoyo y amor. A mi mamá, que me mantuvo agarrada de la mano en cada paso del camino, a mi familia, amigos, que siempre se preocuparon y me procuraron, o hasta me acompañaron por este camino duro y me enviaron hermosos mensajes para fortalecerme y dejarme saber que no estaba sola. La batalla casi culmina. Dos años pasarán rápido y saldré más fuerte que nunca”.