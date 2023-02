La exreina de belleza Dayanara Torres amaneció hoy, sábado, con muchas ganas de bailar y recurrió al pionero del rap, Vico C, para cumplir su deseo.

Torres sorprendió a sus seguidores hoy al demostrar sus pasos de baile junto al exponente puertorriqueño Vico C al ritmo del clásico “La inglesa”, tema que el rapero lanzó en el 1991.

Torres ganó la corona de Miss Universe en el 1993, dos años después del éxito Vico C.

“Así me levante...Con ganas de bailar al ritmo de @soyvicoc. Alguien por favor me puede devolver mis cassettes 📻 ? Muchas Gracias...”, escribió Torres en la publicación junto al video con Vico C.

La reacción del junte de Torres y Vico C ha sido respaldada por otras figuras públicas como Ivy Queen, quien expresó: “Leyenda y raíz! Y tú toda una Reina. Orgullo patrio verles juntos”.

La presentadora Angelique “Burbu” Burgos, la actriz Karla Monroig y el productor José “Pompi” Vallejo elogiaron el junte de los artistas.

Vico C, precisamente, anunció esta semana que en mayo se dispone a lanzar un nuevo álbum tras casi 15 años sin grabar una producción de estudio.

“El filósofo del rap” lanzará el disco bajo el sello Nain Music, una división de Rimas Entertainment.

“En estos tiempos donde es grande la necesidad de contenido puro en la música, se abre una plataforma para poder continuar lo que siempre he hecho con mis canciones: tocar corazones y hacer revolución en una sociedad perdida”, dijo Vico C en un comunicado.