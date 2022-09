“¡Puerto Rico representando!” Fue la expresión de la actriz y cantante puertorriqueña Didi Romero previo a su participación ayer en la serie de conciertos Tiny Desk organizados por el programa de radio de NPR Music.

“Salimos en @tinydesk Didiokrez. PR♥️ ¡LOS BORICUAS ESTAMOS EN TODAS PARTES! grateful to be working with these queens @sixustour”, expresó Romero en sus redes sociales junto a un video.

La hija de la cantante y presentadora Deddie Romero participó en el concierto junto al elenco del reconocido musical “Six”, que se encuentra de gira por varios teatros en Estados Unidos. La gira teatral incluye 57 semanas en Estados Unidos durante el 2022.

Las presentaciones musicales de los Tiny Desk por lo general se realizan en las oficinas de la estación, ubicadas en Washington D.C.

En la producción teatral, Romero interpreta a “Katherine Howard” en el galardonado musical.

“Six” el musical, gira en torno a las seis esposas de Enrique VIII de Inglaterra reunidas en el escenario para cantar y contar su historia de amor con su majestad.

La producción estrenó en 2017 en el famoso Festival Fringe de Edimburgo. El musical fue escrito por Toby Marlow y Lucy Moss mientras estudiaban en la Universidad de Cambridge.