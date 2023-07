La actriz puertorriqueña Didi Romero, quien ha ido alcanzando éxito en diversas facetas de la actuación, desde el teatro musical hasta la televisión, dejó a un lado sus cómicos y ocurrentes vídeos, para sincerarse con sus seguidores a través de las redes sociales y compartir los sentimientos que estuvo experimentando durante la pasada semana.

La hija de la reconocida locutora, cantante y presentadora Deddie Romero, quien estuvo haciendo teatro en Broadway y recorriendo diversas ciudades de Estados Unidos con el musical “Six”, además de aparecer en la pantalla con series como “Gina Yei”, de Disney Plus y “Mixtape”, se encuentra residiendo en Estados Unidos, desde donde grabó un video, en el que muestra su rostro lloroso para expresar desde su intimidad sentimientos relacionados con su carrera.

“Hola a todos. Desde anoche, hasta horita, no he parado de llorar. Esta semana ha sido muy intensa, y no de manera negativa, al contrario, han pasado cosas increíbles esta semana. Pero, me siento muy abrumada, tengo muchos sentimientos a la vez. Siento mucho peso en los hombros, en el corazón, síndrome del impostor, siento muchas cosas. Y, es solamente un recordatorio, que es muy normal sentirse así, dudar de uno mismo algunas veces”, manifestó la joven de 23 años, egresada del programa de teatro musical de la American Musical and Dramatic Academy.

Del mismo modo, en su mensaje aprovechó para alentar a otros que se sienten del mismo modo, a continuar, a no quedarse estancados en esos sentimientos y asegurar que se trata de algo temporero.

“Algunas veces la gente dice cosas increíbles de ti y no te lo crees, y es muy normal, que sea un peso de transición, que no te consuma. Es muy fácil compararse con los demás, es muy fácil caer en este hueco. A pesar de que es muy fácil caer en él, no va a durar para siempre. Pueden pasar las cosas más increíbles y como quiera, te puedes sentir raro. La mayoría de nosotros no sabemos lo que estamos haciendo, no sabemos lo que va a pasar. Eso está bien, solo tengan en mente de que no es para siempre, y que todo va a ocurrir en su tiempo y de que todo lo que ocurra pasa por una razón”, verbalizó.

Con el sentido de humor que le distingue y un poco sonreída, culminó el video mostrando la vista que tenía desde su habitación y mencionó: “Si les hace sentir mejor, miren mi vista, no tengo”.

Recientemente, la actriz -cuya abuela es la cantante y percusionista, Sonia López-, fue parte del séquito en el casamiento de su madre Deddie, quien contrajo nupcias con Richard Báez el pasado 16 de junio, en la Fundación Luis Muñoz Marín, en San Juan, entre familiares y amigos, muchos relacionados con el mundo del entretenimiento.