Antes de noviembre del 2021, los planes de la deportista ecuatoriana Dina Muñoz eran distintos a los que vive hoy. Igual los del mexicano José Luis Verdugo. Ambos se conocieron durante la primera edición del “reality show” de Telemundo “Por Amor o Por Dinero” y han creado una relación que trascendió más allá de las cámaras de televisión.

Días después de haber acabado el espacio televisivo que se grabó en una lujosa villa en La Romana, República Dominicana, y que es una propiedad del intérprete tropical Marc Anthony, Muñoz, de 30 años, dijo en una entrevista con el medio digital EXTRA que su conexión con “Dos Lobos” fue especial desde el primer día que ingresaron al Oasis junto a otros 14 competidores.

La influencer, quien describió la experiencia en la competencia de la cadena de televisión estadounidense de habla hispana como una “maravillosa”, sostuvo que a pesar del buen desempeño que tuvo en cada reto propuesto, sabía que la última palabra estaba en manos del público. Sin embargo, haber encontrado el amor, fue su mayor premio.

“No sé si llego a viejita con José Luis, pero tendríamos una historia superbonita para contar (...) pero bien dicen que la boca castiga y que nunca digas ‘de esta agua no he de beber’, porque yo decía que no y me enamoré en un ‘reality’”, argumentó.

El pasado 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, el mexicano publicó una fotografía dándole un abrazo a su novia, quien sostenía un hermoso ramo de tulipanes rosados. “Véngase pa’ acá mi, reina”, escribió Verdugo junto a los “hashtags” #michinachula #mecayolaley y #hermosillo.

Muñoz, por su parte, aprovechó la ocasión para revelar una lista de confesiones. También agradeció a todos los seguidores que han enviado sus buenos deseos .

“Confesiones: 1) Iba a entrenar con mi programa de entrenamiento y José Luis Verdugo me engatusó para ir con él a entrenar. Ja,ja... Me dejé llevar, ando enamorada 2) ¡Me mintió! Me dijo que aquí hacían 40 grados y estoy muriendo de frío 3) Dice que no sale gordo en la foto y yo me creo #couplefitness 4) Me sigue haciendo el desayuno 5) Llevé mi cuerda para saltar pero no pude. Solo le tomé foto porque es de mi marca y quiero que se enteren que las tengo disponibles 6) Estoy tomando vitaminas de biotina, vitamina C, magnesio. Besos, los quiero. Gracias por sus hermosos mensajes y buenos deseos para nosotros”, expresó.