El desgarrador mensaje de Demi Lovato a su sobrina: “Siempre seré tu tía”

En su publicación, la actriz reveló que fue el pasado 27 de septiembre cuando ingresó al hospital para someterse a una cesárea de emergencia y, aunque los médicos lograron salvarla, su hija no corrió con la misma suerte.

Lovato, profundamente afectada, dedicó a la pequeña unas palabras llenas de amor, no solo para pedir por su descanso eterno; también para agradecerle por haberla convertido en tía por primera vez.

Fue apenas unos días antes de lo sucedido, el pasado 21 de septiembre, cuando la intérprete de “Cool for the summer” dio a conocer el embarazo de su hermana menor, con un par de fotografías en las que se le puede ver junto a su familia, de lo más sonriente y acariciando el vientre de Madison. “Mi hermanita tendrá un bebé. Madison no puedo esperar para conocer a tu angelito”, compartió.