El juego secreto de Alex DJ: un presentador invicto en el corazón de su gente

Conducir un programa televisivo no es tarea fácil, mucho menos con la infinidad de retos y exigencias que impone un horario estelar (“prime time”) a diario.

“Yo trabajo con el ego todas las semanas para entender que yo estoy ahí porque Dios me puso con un propósito y me siento bendecido de que me hayan dado esa oportunidad”, expresó Colón en el podcast Página Abierta, de El Nuevo Día.