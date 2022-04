El pasado 17 de abril, la cantante puertorriqueña Yolandita Monge inició la primera temporada de Domingos de Club Caribe en el Hotel Caribe Hilton a casa llena. Este pasado domingo también transcurrió con un ambiente vibrante, en una velada al estilo “night club”.

Su derroche de veteranía, sentimiento y entrega en el escenario llegó esta vez hasta la actriz Suzette Bacó, para juntas fundirse en un emotivo abrazo que le arrancó lágrimas a la también “coach” de vida.

La comediante quiso compartir hoy ese momento vivido, descrito por ella como “un ‘boost’ de energía y espiritualidad que le llegó hasta los huesos”, a través de sus redes sociales, donde indicó:

“Ayer fui al concierto de @yolanditamonge ….UFFF!!! Les cuento…Amo la música, me llena de emociones, te transporta a épocas y momentos, te hace crecer, soltar, reír, llorar… y vivir. Entonces…vino esa diabla caminando como si midiera 7 pies (porque así es su calidad interpretativa) y me abraza…lo que pasó después no lo puedo explicar….amor, sintonía, frecuencia, empatía, respeto, afecto, lágrimas y emociones sin parar…¡así es la música y así es ella! “Eso” que pasó fue un boost de energía y espiritualidad que me llegó hasta los huesos. ¡Me lo viví al máximo! ¡Gracias @yolanditamonge por una experiencia que JAMÁS olvidaré. Música=Vivir”, expresó como parte de su mensaje.

Además, Bacó compartió otros momentos de la velada, en donde canta desde su asiento y sigue a la intérprete de canciones como “Te veo pasar” y “Quítame ese hombre”, como parte de su segunda de tres presentaciones. La próxima será el próximo 1 de mayo.

Yolandita había prometido que los tres conciertos serían “como estar en la sala de la casa”, por lo que durante sus presentaciones esta recorre todo el salón para cantar y vivir con su público el recorrido musical que esta seleccionó.