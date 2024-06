El regalo especial de Evaluna a Camilo hecho con su leche materna

Este importante regalo fue para mostrarle a su esposo que sus oraciones fueron escuchadas, debido a que a ella sus médicos le dijeron que no podía tener hijos y su sueño siempre fue ser mamá y lactar a sus bebés, así como lo ha hecho con su hija de dos años que todavía le da el pecho.

“Evaluna tenía todos los checkmarks para no. Ella me pidió que rezara y le pidiera a Dios que fuera una vaca lechera. Mi hija ya va a cumplir dos años, tiene 1 año y 10 meses, y mi hija toma ‘teta’, todos los días todavía. Yo me tatué esto porque es como el testimonio del foco de la oración que pusimos para que ella cumpliera su sueño, y lo cumplió”, dijo sobre el tatuaje tan especial que muestra orgulloso frente a la cámara.