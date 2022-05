El actor y modelo argentino criado en Puerto Rico, Julián Gil, y su relacionista, Alberto Navarro, decidieron poner fin a las especulaciones de un posible cierre de La Placita Miami, restaurante que el intérprete inauguró en el 2018. “La Placita sigue abierta y va a seguir, eventualmente se buscará otro lugar”, enfatizó Navarro en entrevista telefónica con este medio.

El profesional de las relaciones públicas detalló que, el controversial mural de la bandera de Puerto Rico, pintado por el artista boricua Héctor Collazo Hernández a finales de diciembre del 2018, estaría violando códigos de la Junta de Preservación Histórica y Ambiental de la ciudad porque el distrito MiMo es un lugar histórico de Miami. En esa línea, los propietarios, Gil y el chef José Mendín, tendrán que regresar el edificio a su “estado original, es decir, pintarlo de blanco”.

“Cuando nosotros pintamos ese edificio con la bandera, sí nos dieron la autorización, pero luego ellos se echaron para atrás y dijeron que no, que ya no se podía”, aclaró Navarro. Al mismo tiempo, apuntó, que la fotografía que publicó el actor hace 5 días con el emoji de un corazón roto no es actual.

El relacionista comentó que tanto Gil como Mendín se encuentran en la búsqueda de un nuevo local para establecer el restaurante que resalta la gastronomía puertorriqueña con un toque moderno.

“Todavía sigue operando con los mismos platos y todo, lo único que va a pasar es que la bandera no va a estar. Claro, eventualmente se va a buscar otro edificio o de pronto puede ser que busquen un rancho”, dijo Navarro a modo de ejemplo.

Gil, por su parte, se expresó a través de un comunicado. El actor aprovechó para agradecer al alcalde de Miami, Francis Suárez, y los comisionados de la ciudad que desde el día uno han apoyado la identidad puertorriqueña y la permanencia de la bandera boricua.

“Siempre he sido una persona de ley y orden. Se ha luchado judicialmente lo más que se pudo para que la bandera se quede. Acataremos la decisión de la Junta de Preservación Histórica de MIMo de borrar la bandera. Buscaremos un nuevo lugar donde podamos enaltecer la cultura y gastronomía puertorriqueña. Por el momento y hasta nuevo agudos seguiremos abiertos”, señaló.

Sobre el estado de salud del actor, el relacionista profesional expresó que “está muy bien. Gracias a Dios esto del cáncer lo pudo superar. Se tiene que checar cada seis meses, pero está muy bien”. Navarro explicó que Gil hizo el anuncio para concienciar sobre el peligro de exponerse irresponsablemente al sol.