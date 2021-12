Si bien en el 2020 los programas televisivos no dejaron de transmitir sus programas en medio de la pandemia de COVID-19; este año, el sector del entretenimiento pareció volver a la normalidad.

Nuevas relaciones entre los artistas, rupturas amorosas, burlas que hicieron llorar y fallecimientos fue el saldo de un año marcado por el resurgir de los espectáculos en vivo.

A continuación, las 11 noticias más leídas en la sección de Entretenimiento en el 2021:

1- Julián Gil arremete contra Francisca LaChapel

La pugna del actor Julián Gil y la actriz venezolana Marjorie de Sousa por la custodia de hijo, Matías, continuó en el 2021. A finales de marzo, la animadora Francisca Lachapel realizó unos comentarios en el programa “Despierta América” que al también modelo no le agradaron.

Para la presentadora dominicana, Gil debería “de parar de hablar” sobre su expareja, ya que la venezolana “ha seguido su camino”. Ante esto, el puertorriqueño de origen argentino arremetió contra Lachepel.

“Ayer en una entrevista pasada por ustedes, dijo que el niño está bien porque ella se encarga, dando a entender que el papá no hace falta… ¿o no lo viste? Te mando bendiciones y ojalá no te toque vivir algo parecido. Ojalá nunca sientas el dolor de un padre o una madre víctima de alineación paternal. Ojalá tu hijo sí pueda crecer con la presencia de su papi siempre. Ojalá”, comentó en el vídeo que publicó “Despierta América” en su cuenta de Instagram sobre esta intervención.

Posteriormente, el actor alegó que la producción lo bloqueó de las redes sociales del programa.

2- Adamari López y Toni Costa

A finales de mayo la actriz puertorriqueña Adamari López reveló que está separada del bailarín español Toni Costa, con quien comparte la crianza de su hija Alaïa. Sin embargo, esa no fue la noticia que más se leyó sobre la pareja en el 2021.

Y es que un mes después del anuncio, la conductora del programa “Hoy día” de Telemundo viajó a España para reencontrarse con su hija, quien estaba con su padre en el país europeo. Durante dos semanas, la boricua estuvo ausente de las redes sociales hasta que —por error o a propósito— Costa publicó un vídeo donde se muestra López disfrutando de un viaje en barco hacia la Gruta Azul, ubicada en la costa de Capri, en Italia.

/ Adamari López y Toni Costa se conocieron en el 2011, mientras la artista competía en el concurso televisivo "Mira Quién Baila". (Archivo)

Adamari y Toni bailaron un tango en la competencia de baile "Mira quien baila" de Univision, que resultó el inicio de su relación. (Cámara Ready/Alfredo Rolón)

Adamari López y Toni Costa se convirtieron en padres en marzo del 2015. (Suministrada)

Momento exacto en que Toni, arrodillado y muy sonriente, le coloca la sortija a su prometida en el 2014 en un hotel en Punta Cana. (Suministrada)

Uno de los grandes ahnelos de Adamari era convertirse en madre. Toni y ella habían compartido los emocionados que estaban de hacer el anuncio del embarazo. (Facebook)

La actriz y el bailarín vinieron a Puerto Rico para celebrar el bautismo de su hija Alaïa. (Archivo / GFR Media)

Uno de los momentos más importante de la pareja fue el bautismo de su hija. (Archivo)

Adamari López y Toni Costa siempre han sido abiertos en mostrar las vivencias familiares con sus seguidores. (Andre Kang)

Dentro de los proyectos que emprendieron juntos figura la aplicación móvil Akuarella para facilitar los “selfies” con niños. (Andre Kang)

Desde que se hicieron novios la pareja se mantenía unida en todo momento. Aquí en uno de sus viajes a Puerto Rico. (Para Primera Hora/Alfredo Rolón)

En una entrevista, Costa reveló que nunca estuvo en sus planes dejar su país natal, españa, hasta que se enamoró de la actriz. (Para Primera Hora / Alfredo Rolón)

La hija de la actriz Adamari López y el bailarín Toni Costa en la primera visita al parque de Disney. (Suministrada)

Como familia compartían muchas actividades juntos. (Instagram)

La pareja se dedica en cuerpo y alma a celebrar cada momento de su hija. (Instagram)

Adamari reveló hoy que después de comenzar un estilo de vida saludable fue que tomó la determinación de revaluar su relación con Toni.

Adamari confirmó en el programa "Un Nuevo Día" de Telemundo la separación de Toni y afirmó que su prioridad siempre será el bienestar de su hija y el de ella. (Suministrada)

3- Fallece Rey Reyes, exintegrante de Menudo

Ray Reyes, uno de los exintegrantes del grupo juvenil Menudo, falleció el 30 de abril de un infarto masivo a sus 51 años. Su cuerpo fue encontrado en su residencia en Levittown, Toa Baja.

El artista fue uno de los miembros de Menudo en su época dorada. Debutó con la agrupación en 1983, junto a los integrantes Johnny Lozada, Ricky Meléndez, Charlie Massó, Miguel Cancel y Roy Rosselló. En ese momento, sustituyó a Xavier Serbiá, después de acudir al proceso de audiciones en las oficinas de Padosa, en San Juan, a escondidas de sus padres. Reyes era fanático de Menudo y decidió probar suerte a los 11 años de la mano de un primo que lo llevó.

Luego, fue integrante fundador del proyecto “El Reencuentro” y, más reciente, de “Súbete a Mi Moto Tour”.

4- ¿Enamorada Ana María Polo?

Ana María Polo, la abogada y conductora de “Caso Cerrado”, de Telemundo, acaparó titulares a mediados de marzo cuando avivó los rumores de una posible relación con el detective Frank Peñate, quien ha sido parte del programa, al publicar una foto en la que se les ve juntos.

En la imagen, Peñate le da un beso en la mejilla, mientras ella sostiene un teléfono en el que se puede ver una nota que asume que hay un romance entre los compañeros de trabajo. La fotografía está acompaña de la pregunta: “¿Quién está enamorado de quién?”.

5- Fallece Efrén Arroyo

El legendario periodista Efrén Arroyo falleció el 2 de septiembre, a sus 68 años, por COVID-19. El reportero —conocido por su don de palabra, memoria histórica y profesionalismo— se destacó por sus trabajos de carácter humano e histórico en “Noticentro”, donde laboró por los pasados 38 años.

En una entrevista con El Nuevo Día, meses antes de su muerte, Arroyo resaltó que, para cumplir con su función, un periodista no solo debe informar lo inmediato, sino que tiene que poner a la sociedad en una perspectiva de por qué ocurren los hechos.

Una de sus grandes investigaciones fue sobre la corrupción religiosa. Una época que para el comunicador estuvo marcada por una mezcla de momentos de dificultad y gloria.

6- Hacen llorar a Miss Filipinas

Los señalamientos, burlas y críticas en redes sociales ocasionaron que a mediados de mayo la candidata de Filipinas en Miss Universe, Rabiya Mateo, irrumpiera en llanto tras su actuación en la competencia de traje típico en el certamen.

La crítica principal fue que la joven no usó el casco de sol que es parte de su traje nacional y que a su vez se asemeja a una bandera filipina.

La joven hizo un “live” desde Instagram una vez culminó la competencia y lloró sin consuelo por los señalamientos y críticas de muchos de sus compatriotas que argumentaron estar decepcionados con su actuación.

“Solo quiero aclarar rápidamente, lo siento mucho, pero sé que hice lo mejor que pude, mi mejor esfuerzo”, dijo entre lágrimas.

7- Ivy Queen despotrica contra quienes se burlan de su transformación física

Otra de las figuras públicas que recibió burlas en redes sociales este año, pero que no se quedó callada fue la cantante urbana Ivy Queen.

Y es que un “meme”, con fotos de la boricua junto a una frase despectiva, hizo que la artista arremetiera contra quienes se burlan de ella, mientras afirmaba que la mejor decisión en su vida fue “quererse”.

“Payaso tú que me hiciste este meme: Nadie merece que conviertan su transformación en chiste y burlas. Nadie debe incitar a la mofa e insultos para ganar atención y seguidores en las redes sociales”, escribió.

8- Karol G en La Perla

A principio de abril, la cantante urbana Karol G alborotó a su fanaticada cuando se mostró en sus redes sociales mientras disfrutaba de una visita a Puerto Rico.

Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de la exponente, realizó varias publicaciones en su cuenta de Instagram de su estancia en el archipiélago, entre ellas: una foto frente al “bowl” que ubica en el sector de La Perla, en El Viejo San Juan; y un video con Castillo San Felipe del Morro de fondo, mientras se escuchaba cantando: “A comer pasteles a comer lechón, arroz con gandules y a beber ron”, algunos versos de la reconocida canción de salsa “La Fiesta de Pilito”, de El Gran Combo de Puerto Rico.

Para ese entonces, la artista colombiana estaba vinculada sentimentalmente con el exponente puertorriqueño Anuel AA.

9- Alexandra Fuentes y el estreno de “Prende empujao”

A principios del año, la presentadora Alexandra Fuentes estrenó su canción “Prende empujao”, pero, durante la interpretación del jocoso tema, confrontó dificultades técnicas con el sonido. Tampoco le fue muy bien con la afinación de su voz. Con el buen humor que le caracteriza, la artista anunció que “se retiraba” de la música.

“Ayer fue uno de esos días que salí del canal frustrada, triste, con coraje. A la una de la tarde había decidido terminar con mi corta carrera musical y ya no iba a ser la cantante del grupo La Misma y se iba a disolver el grupo. Se había acabado todo esto”, indicó Fuentes en un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la artista desatacó que recibió una serie de mensajes de aliento por parte de reconocidos músicos puertorriqueños que le hicieron cambiar de opinión sobre su retiro. Entre ellos estuvieron: Elvis Crespo, Olga Tanón, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle y Cucco Peña.

10- Francis Rosas y ¿su nuevo amor?

Tras atravesar por un divorcio a finales de 2019, el comediante Francis Rosas comenzó el 2021 gozándose la vida y encontró una cómplice que lo hace disfrutarla aún más.

Tras publicar el 9 de enero una foto con Melissa Guzmán, integrante del podcast “Siempre es lunes” —en la que le dio las gracias por existir y le dijo que la quería mucho— lo comentarios no se hicieron esperar. Entre ellos, el que hizo la presentadora Alexandra Fuentes.

“@guzabra Qué alegría verlos juntos. Hacen una pareja hermosa. Les deseo lo mejor. Ese hombre @francis_rosas se ve enchula’o como nunca. Qué viva el amor”, dijo la anfitriona de “Alexandra a las 12″, de Telemundo.

En septiembre de 2020, Rosas reveló que se había dado una nueva oportunidad en el amor, tras de su divorcio con la presentadora Natalia Rivera, luego que apareciera un vídeo de ella junto a Francis Torres, participante del reality “Guerreros”.

11- TeleOnce se lleva talentos de WapaTV y Telemundo para su nuevo departamento de Noticias

A principios de junio, la televisión boricua sufrió un tremendo jamaqueón cuando el Departamento de Noticias de TeleOnce comenzó a cobrar forma e iniciaron las contrataciones y renuncias de periodistas de otros canales.

La empresa de medios anunció sus primera contrataciones: las veteranas periodistas Deborah Martorell y Celimar Adames Casalduc, ambas de Wapa TV.

Horas después, salieron a relucir las contrataciones de las periodistas de Telemundo: Nuria Sebazco, quien forjó su carrera en el desaparecido departamento de noticias de Univision; y Tatiana Ortiz Ramírez, reportera del programa Jay y sus Rayos X.

