A pesar de haber revelado hace unos días un diagnóstico de cáncer de seno, a la actriz puertorriqueña Marian Pabón nada la detiene, ni mucho menos le quita las ganas de hacer reír.

“Como les dije sigo trabajando no importa lo que pase. El trabajo es mi terapia, vamos pa’'lante”, expresó a través de un video en su cuenta de Facebook desde Arecibo.

En medio de un mar de aplausos, la queridísima comediante, habló con los presentes y visiblemente conmovida, agradeció un homenaje que le realizaron en el programa “Pégate Al Medio Día”.

“No lloré por lo que tengo, lloré porque no sabía que la gente me quería tanto”, aseguró con la jocosidad que la caracteriza. A pesar de estar atravesando una delicada situación de salud, Pabón que no tiene planificado dejar de trabajar mientras recibe los tratamientos correspondientes.

“Con esto no quiere decir que yo voy a dejar de trabajar, voy a seguir haciendo mi programa en El Remix, voy a seguir haciendo mis obras de teatro, voy a seguir haciendo mis shows privados”, aseguró anteriormente.

El trabajo es mi terapia! Vamos pa’lante❤️ Posted by Marian Pabon Actriz on Monday, September 18, 2023

El pasado viernes la actriz del programa de comedia de Wapa “El Remix” pidió oraciones y buenos deseos a sus fanáticos y seguidores al revelar su diagnóstico e indicar con buena actitud que se prepara para afrontar el proceso y empezar con el tratamiento de quimioterapias.

“Estoy pasando por un proceso un poquito difícil y quiero compartirlo con ustedes. Siempre comparto con ustedes mis momentos bien alegres y ahora quiero compartir una situación que estoy pasando que es un poquito dura, pero voy pa’ lante. Me encontraron dos ‘quistecitos’ en el seno izquierdo que son positivos, es cáncer. Pero, se cura, fue lo primero que me dijeron... se cura”, reveló en ese momento la veterana actriz.

En cuestión de minutos, las redes sociales se desbordaron de cientos de mensajes de apoyo y fortaleza de parte de sus fanáticos y colegas.