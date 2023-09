Con la llegada de una nueva temporada de “El Remix” también hará acto de presencia el invitado más importante para el productor Emmanuel “Sunshine” Logroño y todo su elenco de actores, y por quien han sabido esperar tres años y hasta un “poquito” más.

Se trata de un público “de carne y hueso”, que llegará hasta el estudio del programa de comedia que se transmite los miércoles a las 10:00 p.m. por WAPA Televisión y WAPA América.

Con la pandemia del COVID-19 a la Isla también llegaron cambios abruptos en la manera de convivir como sociedad; de igual forma en cómo se hace comedia. Para el productor de “El Remix” fue “interesante” mantenerse todo este tiempo haciendo comedia sin la audiencia presente, aplaudiendo y hasta llorando de la risa.

Sin embargo, fueron años de retos, ya que “hacía falta tener el contacto directo del público”. “Cuando tú no tienes público… no sabes qué funciona y qué no... Cuando estás sin público, uno jura que todo va a funcionar”, comentó entre carcajadas a El Nuevo Día, minutos antes de hacer el llamado para comenzar el ensayo final.

Visiblemente emocionados, y hasta un poco ansiosos, estos actores daban vueltas por el estudio con libreto en mano, repasando sus líneas y pasos de bailes entre ellos para entrar en acción tan pronto Sunshine lo indicara.

Las cámaras se encendieron y comenzaron a practicar con el primer público que llegó, compuesto en su mayoría por productores, camarógrafos, y compañeros del canal.

Cada escena la ensayaron hasta dos veces, y siempre, así fuera un pequeño detalle, algo cambiaba en el camino, ¡y para mejor!, demostrando su espontaneidad y naturalidad al momento de actuar.

Pasaron las horas y con ellas se acercaba el momento que tanto habían esperado. Muy pronto no actuarían solo entre ellos, sino con las personas que hasta allí llegarían.

Esta temporada estrena una colorida y vistosa escenografía con un “vibrante” nuevo logo. Además, con el público como invitado especial, nace el segmento “Impro Remix”. Se trata de un espacio en el que los jóvenes Kiko Núñez, Maurim Chiclana y Anamaris Santiago, integrantes del elenco y también de la Liga Puertorriqueña de Impro, involucrarán a personas de la audiencia para que participen de la comedia, demostrando sus habilidades para seguir la improvisación con el “pie forzado” que se les dé sobre un tema en el espacio televisivo.

“Son diferentes juegos, pero obviamente se va a ver la fluidez y la creatividad al momento. Y la reacción del público va a denotar que está full improvisado”, aseguró Kiko Nuñez.

“El público va a tener la oportunidad de jugar y ser parte de los “sketches”, ya no tan solo para aplaudir y disfrutarlos, sino siendo parte y creando las historias con nosotros”, comentó Maurim Chiclana. De igual manera, para Santiago la llegada de este nuevo espacio de improvisación “rompe la cuarta pared y logra una cercanía más nítida”.

Para el elenco, compuesto también por Wanda Sais, Marian Pabón, Luis Galán, Luis Santiago “Ponce”, Marangelie Vélez, Natasha Ortiz, Jay Seratti, Edwin Emil Moro y Fernan Miranda, es insustituible la energía y reacción inmediata que solo ofrecen las personas que desde hoy llegarán cada semana a verlos en vivo.

“El público imparte energía, una cosa que se siente… y que no se siente cuando no hay público. Sobre todo cuando estás haciendo comedia, que se necesita esa respuesta en el momento. Van a pasar una buena temporada”, agregó emocionada la actriz Marian Pabón.

Como lo bueno no se quita, “El Remix” continuará con los pasos de comedia de “Mami por favor” y “El CDT”, entre otros, con temáticas jocosas del acontecer noticioso del país que prometen harán “morirse de la risa”.

Si deseas reservar un espacio para participar en el programa, debes comunicarte al 787-625-4536.