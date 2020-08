El cantante Elvis Crespo endosó esta semana a Edward O’Neill como su candidato bajo el Partido Nuevo Progresista (PNP) para la alcaldía de Guaynabo.

En un video publicado en las redes sociales del hijo del exalcalde Héctor O’Neill, el merenguero dio su apoyo al precandidato que se enfrenta mañana en una primaria contra el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. El cantante grabó el video desde su estudio musical.

La voz de “Suavemente” afirmó que aunque conoce personalmente al primer ejecutivo de la ciudad, ya que estudiaron juntos, Pérez como alcalde “se ponchó sin hacer swing”.

El artista hizo una analogía de los exalcaldes de la ciudad con el juego de béisbol para definir las ejecutorias de Pérez en sus tres años en la poltrona municipal.

Posted by Elvis Crespo on Tuesday, August 4, 2020

“Llegó (a la alcaldía) este muchacho (Ángel Pérez) que es buena gente, estudié con él. Sin embargo, esto es algo muy personal, y no tienen que estar de acuerdo, pero no lo siento. No lo veo como el líder que le hace falta a Guaynabo. Santos vino y dio un home run, Junior Cruz dio otro home rum, Héctor O’Neill dio otro home rum y este muchacho se ponchó con tres en bases sin hacerle swing. No hizo swing. Nosotros los guaynabeños necesitamos a un líder comprometido que tenga el don de gente y que lo de servidor público le brote natural y Edward lo tiene. No solamente yo lo estoy respaldando, sino mi esposa (Maribel Vega) que es de Mamey 2 lo estamos respaldando”, afirmó el artista que a su vez instó a que las personas voten en las primarias.

Sobre la ejecución de Pérez como alcalde añadió que Guaynabo “necesita recuperar otra vez la fuerza como un pueblo soñador”.

Crespo destacó a su vez que los guaynabeños siempre “hemos tenido una idiosincrasia electoral muy sabia”.

“A través del tiempo hemos escogidos unos excelentes líderes desde Santos, Alejandro Junior Cruz… la capital del deporte. Fue ahí cuando Guaynabo comienza a tener prestigio y el pueblo comienza a ser un pueblo de influencia… Luego llega Héctor O’Neill con un legado cultural impresionante y se siente ese legado”, insistió el merenguero que en el pasado se ha identificado con el PNP.

El intérprete de “Tatuaje” ha sido consistente en su respaldo en el pasado al exalcalde Héctor O’Neill en Guaynabo.