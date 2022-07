Hace siete meses que el comunicador puertorriqueño José “El Negro” Figueroa sintió que volvió a comenzar su carrera desde cero. Esa sensación de comenzar otra vez, que lleva experimentando, lo tiene desbordado de agradecimiento y entusiasmo.

Logró ser uno de los nuevos rostros de la cadena UniMás, propiedad de Univision Communications, por lo que tuvo que dar por concluida su participación en el espacio televisivo “Guerreros” de Wapa Televisión, y así aventurarse en la televisión estadounidense.

Aun cuando hace un repaso de lo que ha sido su trayectoria de casi dos décadas en la industria de las comunicaciones, que va desde ser reportero de noticias, laborar para los tres principales canales del país y hasta tener su propio programa televisivo, reconoce que no es tarea fácil volver a darse a conocer luego de haber gozado del respaldo del público boricua. No obstante, con esta gran oportunidad siente que lo trabajado hasta el momento, comienza a rendir frutos.

“Es difícil, pero gratificante a la misma vez. Cuando de momento comienzas a ver que el trabajo que has logrado hasta el momento, lo que has hecho, comienza a rendir frutos. Cuando ves las oportunidades, pues tú dices ‘ok, estamos haciendo las cosas bien, vamos por buen camino’. ¡Qué rico se siente! Así es como yo me siento en este momento de mi carrera, con las oportunidades y todo lo que está pasando”, expresó uno de los talentos del programa “Enamorándonos”, que transmite también por TeleOnce, quien resalta lo que ha podido alcanzar en tan pocos meses y la confianza depositada en él.

Una de esas valiosas oportunidades explica su regreso a la isla esta semana, cuando se desempeñe como uno de los presentadores de la alfombra roja de la decimonovena edición de Premios Juventud, que por primera vez se celebrará en la isla, el próximo jueves, 21 de julio en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Desde allí compartirá micrófono con los también boricuas Carlos Ponce y Kiara Liz Ortega, además de Karina Banda, Borja Voces, Jomari Goyso y Roberto Hernández, quienes llevarán entrevistas en vivo y contenido de los artistas nominados y de los presentadores y anfitriones.

Figueroa compartió emocionado con El Nuevo Día que aprovechará que el evento se está presentando en la tierra que lo ha visto nacer, crecer y desarrollarse, para desfilar por la alfombra roja de la mano de sus hijos Marcus Alessandro y Maximus Noah, además de su esposa, la maquillista profesional Tania Pitre.

“Me pareció espectacular poder hacer el ‘red carpet’ con ellos. Siempre trato de cuidar mucho lo que son los nenes. A mí no me gusta estar exponiéndolos mucho. Siempre lo he dicho, a mí me gusta que ellos sean niños, que ellos se disfruten sus cosas, que hagan lo que ellos quieran. Ellos lo han logrado, pero igual siempre van a estar de alguna manera u otra expuestos. Estamos acá ahora en Puerto Rico, fuimos al juego de los Cangrejeros en estos días, que a ellos les encanta, y a mí me gusta que ellos consuman lo de aquí. Cuando lo supieron y les expliqué de lo que se trata se pusieron súper contentos”, manifestó el presentador a la vez que destacó que en su casa en Florida, estado en donde viven hace cinco años, tienen como regla hablar el español, para que ambos no se desliguen de sus raíces.

Figueroa también será uno de los copresentadores del espectáculo principal que en esta edición integra 33 categorías, de las cuales 10 son nuevas, dedicadas a la música, pero también a influencers, actores y actrices de la pantalla.

“Sí, uno tiene la experiencia, pero uno se pone cierta presión. No es que tú te la quieras poner, es algo natural del trabajo. Es como muchos de nosotros reconocemos y decimos, el día que yo no sienta esa presión, esa cosquilla, ese nervio, pues es el momento en el que tienes que hacer otra cosa. Hoy día, a mí me da dolor de barriga como si fuera el primer día y yo digo ‘Dios mío, pero, ¿por qué? Es una experiencia bien bonita”, confiesa.

Su experiencia en la selva

Aunque pertenece a la plantilla del programa Enamorándonos, durante dos meses estuvo en Colombia, siendo uno de los copresentadores del programa “Reto 4 Elementos”, en la zona de Santa Ana, específicamente en Riohacha, a donde se llega en hora y media por vía terrestre. Aún con lo impresionado de vivir en esa área selvánica, de los encuentros cercanos con animales propios de una selva y vivir la experiencia profesional de ser parte de un ‘reality show’ tan grande donde había un grupo de trabajo de unas 325 personas para lograr el producto final, lo más que le tocó la fibra fue experiencia personal.

“Desde el aspecto personal también fue otra experiencia bien enriquecedora. Allí apenas había señal para los celulares, no tenía televisión donde yo vivía por esos dos meses y lo que hice fue que me desconecté completamente de todo lo que estaba pasando. Incluso, no podía hablar con mi familia todo el tiempo, pero estar ahí en conexión conmigo y, te lo juro, con la naturaleza, sentarme en un mirador en la casa y preguntarme ‘¿qué yo hago aquí?, entre tantas preguntas que vinieron porque llega un momento en donde sí estuve solo”, contó el comunicador.

De igual modo, en ese lugar ocupado por poblaciones indígenas, tuvo que ingeniárselas para poder ejercitarse, pues de los que acostumbra ir al gimnasio. Todas las mañanas se mantuvo corriendo las largas y desoladas veredas, y para hacer ejercicios de fuerza, colectó piedras de diferentes tamaños para utilizarlas como pesas.

“Yo decía, esto tan simple y a veces nosotros nos complicamos, nos enredamos y nos quejamos por lo que no tenemos. Al final del día, cuando empiezas a buscarle la vuelta a la cosa, y no te encajonas y no te encierras, todo tiene una solución. Me sirvió de crecimiento personal ver niños que no tenían pañales, sentaditos en la tierra, casas que la construcción es en madera y que se están cayendo en cantos, como decimos nosotros, eso me afectó. Aquí en Puerto Rico hay pobreza, pero siempre se ocupan de que, si hay un niño que no tiene algo, pues buscar la ayuda aquí o allá. Allá es muy normal y eso me afectaba tanto, que yo me sentía responsable. Como ser humano hice mi parte”, se sinceró.

Vínculos con Puerto Rico

Si hay algo que Figueroa no quiere perder son sus vínculos con su tierra. Por eso, una vez al mes visita la isla pues sigue formando parte del grupo de animadores de la Lotería Electrónica. Incluso, contó que el hecho de laborar con Univision no le limita a hacer proyectos en Puerto Rico, “siempre y cuando sea algo que no compita” con la cadena.

El pasado año, fue Figueroa quien participó como conductor en la noche final del certamen Miss Universe Puerto Rico luego de que la gerencia de Wapa Televisión suspendiera al presentador y modelo Jaime Mayol por comentarios inapropiados sobre las candidatas. Aunque en un momento le llegaron a mostrar interés en que volviera a ser el presentador, este señala que no ha habido más comunicación al respecto, pero que está abierto a la posibilidad si lo invitan.

“La forma en como llegan las oportunidades, uno siempre tiene que ser agradecido, no importa de la manera cómo sea, y aprovecharlas al máximo. Fue una oportunidad que yo aproveché al máximo, de la que estoy muy agradecido. Esa noche yo tenía mucha presión, pues había mucha expectativa sobre mí. Una vez salí a ese escenario, en el Centro de Bellas Artes, una de las salas más importantes, lo hice con el mayor respeto que uno le debe tanto a la sala, como al público. Y si me invitan y me dicen oye negro, tú estás disponible para regresar y hacerlo con mucho gusto. A mí me encantaría. Y bueno, hubo conversaciones, no sé qué ha pasado. Ahora mismo no te puedo decir, no he tenido ningún detalle, así que nada. Claro que sí, que me encantaría de una vez, como decimos nosotros, todos los días y dos veces los domingos”, concluyó con su característica sonrisa.