Luego de que la presentadora puertorriqueña Adamari López sorprendiera a su público, el pasado Jueves Santo, al anunciar su salida del programa “Hoy Día” que transmite Telemundo, muchos especularon que se debía al millonario contrato que tenía la también actriz con la cadena.

De hecho, el chismólogo Javier Ceriani, dijo el pasado viernes en su programa de farándula “Chisme No Like”, que se había leído el contrato de la presentadora y que con ese sueldo en la cadena de televisión “van a ahorrar y van a contratar más gente”.

“La verdad es que ha sido muy fuerte, Adamari no sabía nada y lo sospechaba porque no le mandaban los papeles al abogado para renovar el contrato. Pero la dejaron que promueva que el lunes vienen cuatro horas de show, no la dejaron despedirse en vivo”, indicó Ceriani en su programa, tras señalar que mientras ella grababa su despedida estaba “Recursos Humanos y personal de seguridad (alrededor) porque una vez que te dicen que te vas, no te dejan sola en el canal…”.

Según el chismólogo, el sueldo básico al año de la artista era de $640,000. “Más retroactivos, bonos, paso del año y otros comerciales rozaba los $840,000 dólares, pero haciendo un cálculo honesto de todas las firmas que tenía Adamari López y comercializaba, yo le estimo un millón de dólares”, mencionó y destacó que, en su despedida “le notaba en los ojos que estaba aguantando las lágrimas”.

“Es triste perder un trabajo, pero yo creo que a los artistas se sobre devalúan, no era necesario que se despidiera así. No se puede negar que es actriz, se aguantó las lágrimas”, añadió Ceriani, al opinar que la salida de Adamari no fue de común acuerdo, sino que “echaron”.

El pasado jueves la cadena hispana informó en declaraciones escritas la salida de la querendona boricua. “Luego de 11 años con Telemundo, Telemundo y Adamari López decidieron mutuamente que este es el momento oportuno para ella dejar su rol como presentadora de Hoy Día. Adamari ha sido una parte integral de las mañanas de Telemundo por más de una década, ayudándole a los Hispanos a comenzar su día con su personalidad encantadora y llena de energía”, indicó el comunicado.

“Adamari es una presentadora de televisión multifacética, con gran talento, quien ha sido parte de numerosos especiales y programas de la cadena, siempre conectando con y sirviendo a nuestros televidentes con su carisma, autenticidad y encanto. Estamos profundamente agradecidos por su continua dedicación a Telemundo y esperamos poder colaborar con ella en futuros proyectos”, agregó Telemundo.