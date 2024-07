Esposa de Bruce Willis da a entender que el actor ya no puede hablar

View this post on Instagram

“Me imagino lo que diría Bruce: ‘Espero que recuerden hidratarse’. Lo apoyo. ¡Manténganse fuertes y seguros! Estoy muy orgullosa de ustedes”, manifestó. La publicación tuvo miles de “likes” y saludos para el actor que está bajo el cuidado de sus familiares. Sin embargo, sus palabras no pasaron desapercibidas, y generaron todo tipo de dudas sobre si el actor de “Duro de matar” puede o no hablar.

En diálogo con New York Post , el guionista de “Luz de luna” señaló: “Intento ir a visitarlo todos los meses, pero no siempre soy tan bueno (...) Lo que hace que su enfermedad sea tan alucinante es que si alguna vez pasaron tiempo con Bruce, sabés que no hay nadie que tenga más joie de vivre [alegría de vivir] que él... Amaba la vida y simplemente adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir la vida al máximo”.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy. Él no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz, una característica que no quería que se supiera sobre él, y ahora ya no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabés que es Bruce y estás agradecido de que esté ahí; pero la alegría de vivir se ha ido”, manifestó en aquella oportunidad.