Este es el mensaje de Bad Bunny a LUMA ante el apagón general en la Nochevieja

El video que publicó en sus historias en Instagram recoge expresiones del actual portavoz de LUMA, José Pérez, quien dijo a media mañana del último día del 2024, que “en la noche de hoy el 100 % de Puerto Rico no va a tener la generación ni distribución de la energía”.

“Y antes que se me olvidé me cago en la madre de LUMA”, dijo la estrella urbana en su canal con más de 13 millones de seguidores mediante un mensaje de audio.

“El peor sistema eléctrico. Se los digo yo, está cab... que yo haga una gira en el mundo entero, y lo que les voy a decir ahora no es un chiste, el único lugar donde cuando me voy a presentar tengo que poner como 15 plantas eléctricas industriales es aquí, porque no puedo confiar en el sistema eléctrico de Puerto Rico. LUMA pal car...”, señaló en ese entonces ante miles de fanáticos.