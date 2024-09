Bad Bunny recuerda el huracán María en su nuevo sencillo “Una velita”

“Obviamente, la luz se va a ir, sabrá Dios y nunca va a volver. Puentes que tardaron en construir el río crecido lo va a romper, par de canciones guardadas en el cel para cuando se vaya la señal, la señal ya se dio y no la quieren ver, falta que el boricua quiera despertar no olviden los viejitos de allí, que vive solo y hay que irlo a ayudar recuerden que todos somos de aquí, al pueblo le toca salvar con el gobierno no me envíen ná' que esos cabrones lo van a esconder, van para la calle para la foto nada más por mí toditos se pueden joder fueron 5 mil que dejaron morir y eso nunca se nos va a olvidar, la palma en la que quiere ahorcar el país, un día de estos la vamos a tumbar”, añade parte de la letra de “Una velita”.