Confiada en que traerá la sexta corona de Miss Universe para Puerto Rico, la joven Estefanía Soto partió este viernes rumbo al certamen internacional, el cual se celebrará el próximo 16 de mayo, en Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, en Florida.

Ataviada con un elegante “jumpsuit” de color ojo, la beldad de 29 años se despidió de familiares, amistades y del equipo de trabajo que ha estado con ella durante los pasados meses entrenándola para el concurso internacional. Al ritmo de plena y agitando la monoestrellada, Estefanía exclamó en varias ocasiones, “¡los quiero, Puerto Rico!”.

“Estamos en el conteo regresivo. Los nervios siempre están ahí presente pero es parte de, no puedo bloquear que no estén, eso quiere decir que me lo estoy gozando”, compartió antes de despedirse de sus padres y de la tenedora de la franquicia local, Denise Quiñones.

Miss Universe Puerto Rico agregó que se lleva para el concurso dos corazones. “El mío que está latiendo fuerte y el de Puerto Rico que está gozando”, expresó mientras se dirigía al aeropuerto Luis Muñoz Marín, en Carolina.

Dijo que se ha gozado mucho el proceso, pero que esta despedida, sin duda, ha sido de las mejores experiencias que ha tenido de su reinado, que inició en septiembre del año pasado, luego de que la organización local decidiera coronarla a ella, quien fue la primera finalista del certamen local celebrado en el 2019, en vez de celebrar un concurso debido a la pandemia de Covid-19.

Sobre el ajuar que lucirá en el concurso dijo que será muy ecléctico y colorido. “Hay mucho mucho color y lo más bella es que tenemos diseñadores tanto locales como internacionales que dijeron sí vamos a colaborar, así que es un ajuar variado con muchísimo color que me hace sentir comodísimo y creo que es el estilo perfecto para mí ”, adelantó la joven, quien llevó ocho maletas para el certamen.

Estefanía Soto se emocionó al ver una caravana que se organizó en su honor a su salida de Wapa Televisión. “Wao, qué emocionante ver a toda esa gente ahí familia, amistades... Dije esta mañana que no quería llorar, pero cómo no llorar al ver tanto cariño, tanto apoyo. Son lágrimas de alegría”, manifestó para luego agregar que parte para el certamen con gran confianza.

Varios seguidores llegaron hasta el aeropuerto para mostrarle su apoyo y desearle buena suerte.

“Siento algo muy dentro de mí y tengo una confianza enorme de que voy a hacer un excelente trabajo y si Dios quiere traeré esa sexta corona. No dudo que tengo todo lo necesario y todo lo que están buscando y el plan y el propósito es encargarme de lo que está en mis manos y lo que no, que fluya, que sea lo que Dios quiera. Pero estoy contenta con lo que he hecho y con lo que voy a llevar”, sostuvo.

Durante el trayecto, Estefanía Soto conversó sobre su preparación, y también contestó varias preguntas rápidas como cuál es su color favorito, que en este momento es el verde porque “me recuerda a mis isla del encanto, bella”. De comida, dijo que su plato favorito es la quesadilla, aunque también le encanta el mofongo.

Una de sus pasiones, comentó es la fotografía, específicamente en blanco y negro porque le permite ver los detalles. “Lo encuentro casi poético”, comentó para enseguida compartir el nombre de su página de Instagram donde comparte sus imágenes, llamada @Zoutenpepper, que significa sal y pimienta en holandés.

Reveló que ha recibido mucho apoyo de personas de todo el mundo, incluyendo de Filipinas, Tailandia, Colombia, Canadá, Francia, Venezuela y Haití, entre otros.