Miss Universe Puerto Rico 2021, Estefanía Soto, quien funge como supervisora de desarrollo de MUPR, acompañó el pasado miércoles a las 28 candidatas del certamen que visitaron a Lido Jewelers, en una actividad tradicional desde el 2018, año en que esta joyería realizó el nuevo diseño de la corona que ostenta la soberana.

“Ya cuando se acerca la fecha de esa preliminar del certamen, que esta vez será el 7 de agosto, se hace esta actividad. Primero, en agradecimiento por el apoyo de la familia de Lido, y segundo porque es un compartir para las chicas que vienen trabajando arduamente por tanto tiempo. Entonces este momento es para que se sientan y compartan con el público que es tan importante también”, expresó Soto.

De igual modo, explicó que como organización y parte de la preparación al certamen, separaron cerca de siete sábados en donde reúnen a las candidatas entre 8:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. para tomar talleres.

“En los talleres que se les imparte se cubre todo, desde el aspecto físico, mental y espiritual, hasta el aspecto de la pasarela, la presencia del ‘performance’, que es lo más importante, porque Miss Universe es un show. Es un momento bien, bien especial, es como una reunión familiar también, porque estamos ahí todos los miembros de franquicia abriendo la puerta también a todos los diversos talleristas, que son recursos que cada año dicen que sí en aportar un granito”, agregó la exreina, quien este año ocupó un nuevo rol dentro de la organización, al igual que la motivadora y comunicadora Yizette Cifredo, quien tuvo la encomienda de ser la nueva directora de MUPR.

Describe su experiencia de ser supervisora de desarrollo de MUPR como maravillosa. Crear un espacio de contacto directo con cada una de ellas ha sido parte de su misión para de ese modo aportar su conocimiento y apoyo.

“Yo me paso llorando todo el tiempo. Honestamente, es hermoso porque me veo en cada una de ellas, veo el proceso que están viviendo. Estoy utilizando un formato que le hemos llamado ‘One on one’ y es este concepto de una reunión individual con cada una de las candidatas. Cada vez que ellas sientan que quieren tener una reunión conmigo para discutir y aclarar dudas, hablar sobre cómo se sienten y de qué cosas pueden mejorar. Ahí activamos el ‘one on one’, que se hace con todas en el inicio, y a partir de ese momento está disponible para todas. Ya las he visto a todas al menos dos veces y es bien hermoso ver la transformación. He visto el desarrollo y como supervisora de desarrollo me siento orgullosa porque el trabajo está hecho”, señaló.