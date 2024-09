Estos artistas quieren que te inscribas y votes en las elecciones de Puerto Rico

View this post on Instagram

“La participación electoral en Puerto Rico ha disminuido de una manera drástica. Hay un total de 2.7 millones de personal elegibles para votar en Puerto Rico y un 30% de esa población está inactiva. Y no, no son todos jóvenes. La realidad es que un 3% de esa cifra tienen de 18 a 21 años”, sostuvo Romero en el video.

View this post on Instagram

“En mis 28 años de vida ya casi 29 solo he visto a mi amada isla retroceder y empeorar. Me duele muchísimo escribir eso y que esa sea la realidad porque amo a Puerto Rico con toda mi alma y con todo lo que soy pero no es secreto que la ineptitud y las malas decisiones que han tomado nuestros llamados “líderes” han llevado a nuestra isla a un estado que es completamente inaceptable. ¿Cómo se puede ser indiferente a eso? Me da mucho coraje, me da mucha frustración, ¿A ti no? Nuestra gente y nuestra isla merece lo mejor. Tienes hasta el 21 de septiembre para inscribirte o hacer cualquier gestión para poder votar este próximo 5 de noviembre. ¿Qué papel vas a jugar tu en nuestra historia, el del lado del miedo o el del lado del Puerto Rico que todos queremos ver?”, expresó la actriz en una publicación en las redes sociales en las que incluyó videos del Verano del 19 y las protestas para solicitar la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló.