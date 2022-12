Durante el 2022 se apagó la vida de diversas personalidades en el mundo del entretenimiento, la música, las artes plásticas, la cultura, el campo cinematográfico y la literatura, así como la realeza. A continuación repasamos las figuras locales, que fallecieron en este año, así como aquellas del ámbito internacional.

Héctor “Tito” Matos

El músico percusionista Héctor “Tito” Matos, quien fuera un defensor y gestor de la cultura puertorriqueña, falleció la mañana del 18 de enero a los 53 años. Durante décadas, el exponente se especializó en fomentar dos ritmos tradicionales puertorriqueños: la bomba y la plena. Este plenero, criado en el Barrio Chícharo de la Parada 25 en Villa Palmeras, en Santurce, además de sobresalir como músico con una amplia trayectoria, se distinguió por ser un gestor cultural.

Dean Zayas

El laureado actor y director de teatro puertorriqueño Dean Zayas falleció en la tarde del 3 de febrero a los 84 años. Con un grado de maestría, se incorporó al claustro del Departamento de Drama de la UPR, donde asumió múltiples encomiendas, entre ellas, eventualmente, la dirección del Departamento y la dirección del muchas veces galardonado Teatro Rodante. El multifacético también se desempeñó como director de actores de telenovelas. El anfitrión de “Estudio Actoral” de WIPR -una de sus aportaciones más importantes en la televisión- estuvo al mando de cientos de obras teatrales que marcaron épocas, estilos y movimientos.

Ismael Rivera, Jr.

El cantante puertorriqueño Ismael Rivera, hijo, primogénito del legendario salsero del mismo nombre, falleció el 19 de marzo a sus 67 años de un infarto en el corazón. Entre los últimos proyectos musicales en que participó fue en el disco “Colegas” de Gilberto Santa Rosa, donde colaboró en el tema “Bailadores”. También aportó su voz en los temas “El charlatán” y “El sazón de abuela” en el proyecto “100 años de Lito Peña: Una Huella Musical”, dedicado al también legendario músico puertorriqueño y director de la Orquesta Panamericana, en la que participó Ismael Rivera padre.

Domingo García

El reconocido artista plástico Domingo García, nacido en Coamo, falleció el 12 de mayo. Fue un artista multidisciplinario que trabajó desde el grabado, la escultura y la pintura hasta la escultura. Considerado como uno de los artistas más destacados del arte contemporáneo puertorriqueño. En su obra muestra la influencia de diversas tendencias como el expresionismo, la abstracción y el arte pop, así como un interés por la armonía y el empleo del color.

Luz Celenia Tirado

La cantante, trovadora y compositora Luz Celenia Tirado, una de las reconocidas exponentes de la música jíbara, que grabó su nombre en la trova borincana, falleció a sus 93 años el pasado 30 de mayo. La sangermeña era conocida como la Dama de la Trova y la Jibarita de Las Lomas.

Johnny Vázquez

El salsero Johnny Vázquez, quien se destacó por más de 40 años como cantante en la orquesta de Bobby Valentín, murió en la tarde del 27 de mayo. Grabó y cantó con la orquesta de Andy Harlow y pegó el clásico “Lotería”. Luego llega a Puerto Rico y se une a la orquesta de Bobby Valentín con la cual logró grandes éxitos como “Libro de Amor”, “La Belleza del Son”, “Jacobo Basura”, “La espinita”, “El Prendedor”, “Tu Boca” y “No me Conoces”, entre muchos más.

Willie Sotelo

El director musical y pianista Willie Sotelo, quien se desempeñaba como director musical de El Gran Combo, falleció por complicaciones de salud a sus 61 años el 3 de junio. Estaba hospitalizado por un padecimiento de cáncer. El músico natural de Mayagüez se integró a la orquesta en 2006, cuando el director y fundador Rafael Ithier decidió que era el momento de aminorar su carga de trabajo. Inicialmente, ocupó el rol de pianista de la agrupación y eventualmente, Ithier le cedió el rol de director musical. El músico y arreglista tocó con orquestas como La Solución, Ismael Miranda, Elías Lopez, Willie Rosario, Lalo Rodríguez y otras. Fue director musical de Frankie Ruiz, Luis Enrique, Amilcar Boscan, David Pabón y fue director musical de Roberto Roena y su Apollo Sound.

Héctor Tricoche

El cantante Héctor Tricoche, reconocido cantante de salsa que gozó de una exitosa carrera con la Orquesta de Tommy Olivencia, así como solista, murió a los 66 años el 17 julio, en la ciudad de Springfield Massachusetts. De inmediato no se conoció la razón de su muerte, quien era natural de Juana Díaz y quien en su vida tuvo que ser operado en múltiples ocasiones por afecciones cardiacas, incluidas cuatro intervenciones a corazón abierto. Además de este tema, Tricoche sonó fuerte en las radios nacionales y en plazas salseras de América Latina como Colombia, Perú, Panamá, Venezuela con canciones como “Mujer Prohibida”, “Ese Soy Yo” y “Debí Amarte Más”, entre otras. Justo este problema de salud derivó en uno de sus grandes éxitos, el tema “A Corazón Abierto” del disco homónimo de 1992.

Luis Manuel González

El artista puertorriqueño Luis Manuel González falleció el pasado 10 de septiembre, quien mostró su entrega y compromiso con la pintura durante seis décadas de creación. Dejó un legado artístico que abarca no tan solo su obra, sino sus lecciones técnicas, la pasión por el color, los inmensos deseos de crear, la gran sabiduría compartida y un acercamiento al arte inclusivo e integrador que puede ser abreviado en su cita ‘Nadie pinta como tú, nadie pinta como yo, todos pintamos de una manera diferente’..

Sandra Zaiter

La querida animadora de programas infantiles, cantante y compositora Sandra Zaiter falleció en la tarde del 25 de septiembre, tras haber sido hospitalizada con una pulmonía. La también escritora, música y pedagoga, quien sufrió un accidente en la isla de Icacos el 13 de septiembre de 1975 que la dejó en estado cuadrapléjico al romperse su cervical, fue una de las figuras más queridas de la televisión puertorriqueña y destacó por su labor social y educativa durante toda una vida.

Jorge Arroyo

El ingeniero puertorriqueño Jorge Arroyo se encontraba celebrando casi cuatro décadas desde que su primera emisora comenzó a transmitir en español en la zona central de la Florida cuando falleció el pasado 25 de octubre. Arroyo se encontraba en tratamiento por un padecimiento del hígado. Este se desempeñó como técnico en emisoras radiales fuera y dentro de Puerto Rico, además de lograr tener su propia emisora de radio, en 1971, que pasó a ser una de las primeras emisoras en la banda FM en Puerto Rico. Evolucionó desde sus inicios en los años ochenta hasta el presente, al contar con seis emisoras en Orlando, Tampa y West Palm Beach. Se le considera como el conglomerado más grande de emisoras en español, de un propietario hispano.

Ruth Evelyn Cruz

La educadora, escritora, exlegisladora y ciudadana distinguida de Cidra, Ruth Evelyn Cruz Santos, falleció el 1 de noviembre a sus 91 años, debido a varias condiciones de salud que le aquejaban. La autora completó su bachillerato en Educación en 1960 y fue parte de la primera clase graduada de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico en 1975. Publicó durante su trayectoria aproximadamente 10 libros de literatura infantil y varios para adultos. Laboró durante tres décadas en el Departamento de Educación, además, de redactar cuentos, poemas y reportajes infantiles.

Myrna Casas

La dramaturga experimental, directora, actriz y académica de teatro puertorriqueña, Myrna Casas, falleció el 9 de noviembre a los 88 años de edad. Su pasión por el arte escénico se manifestó desde que era niña. La pieza infantil “Pinocho”, basada en la historia escrita por el italiano Carlo Collodi, presentada por la academia de Lotti Tischer, en el Teatro Riviera, vio nacer a la futura estrella de reconocimiento internacional. La cofundadora y directora artística de la empresa Producciones Cisne completó sus estudios universitarios en Estados Unidos, hizo su bachillerato en el Vassar College y la maestría en la Universidad de Boston. También obtuvo un doctorado de la Universidad de Nueva York. Se destacó como profesora de la Universidad de Puerto Rico y sus inicios fueron como asistente de vestuario de la también profesora Helen Sackett, fungió como profesora de Teatro y, eventualmente, como directora del Departamento de Drama de la UPR. A lo largo de su carrera, dejó huella imborrable en la historia de las artes en Puerto Rico, colaboró con diversos colegas, y fue gerente general del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Andrés Mignucci Giannoni

El recipiente del Premio Henry Klumb, máxima distinción del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, en el 2012, Andrés Mignucci Giannoni, falleció el 22 noviembre, a los 65 años. Un aficionado de las artes, defensor de las causas nobles y luchador incansable por el patrimonio construido de Puerto Rico son solo tres de las muchas características que distinguían al urbanista y arquitecto.

Brewley MC

El 28 de noviembre trascendió a través de las las redes sociales se inundaron de mensajes que anunciaban el fallecimiento del cantante Brewley MC, a quien se llegó a considerar como uno de los pioneros del rap latino en Puerto Rico, que estaba tomando auge, liderado por Vico C, conocido como “El filósofo del rap”, Rubén DJ y Lisa M. No se llegó a revelar las causas de su muerte

Norma Pantojas

La reconocida consejera de familia y conferenciante, la doctora Norma Pantojas, falleció el 1 de diciembre. A lo largo de su carrera, se destacó como consejera en distintos medios de comunicación, tanto cristianos como seculares. La consejera de familia escribió varios libros, entre ellos, “Alegría para la vida”, “Lo que pasó, pasó”, “Los 30 horrores que cometen las mujeres y cómo evitarlos”, “Los 30 horrores que cometen los hombres y que toda mujer debe saber”, “Mujer ¡Apriétate el cinturón! ... es tiempo de ajustar tu vida”, entre otros. Desde el año 1988 pastoreó junto a su esposo, Jorge Pantojas, la Iglesia Cristiana Hermanos Unidos en Bayamón, Puerto Rico.

Lalo Rodríguez

El reconocido cantante de salsa Lalo Rodríguez fue hallado muerto en la tarde del 13 de diciembre en los encontraron el cuerpo del artista en los predios de la cancha deportiva del residencial público Sabana Abajo de Carolina. Las causas del fallecimiento del intérprete de 64 años, que brilló con la Orquesta de Eddie Palmieri y como solista, se desconocen. Rodríguez, apodado el “Canario de Carolina” -su pueblo de procedencia-, batalló por años con problemas de adicción a drogas y alcohol.

El cantante de éxitos como “Ven, devórame otra vez”, “Máximo Chamorro”, “Deseo Salvaje” y “Tristeza Encantada”, despuntó en el mundo artístico desde su adolescencia y comenzó su carrera musical a los 12 años con la orquesta Tempo Moderno. A los 16 años hace su debut profesional con la orquesta del maestro Eddie Palmieri. El álbum, titulado “The Sun of the Latin Music”, fue un éxito rotundo tanto en el público como en la crítica especializada y se convirtió en el primer disco de salsa en obtener un premio Grammy anglosajón. Una de las últimas actuaciones públicas del cantante se dio el pasado 7 de agosto ante miles de fanáticos salseros que se dieron cita en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan para celebrar la sexta edición del evento Aniversario de la Salsa.

En el plano internacional

Sidney Poitier

El actor pionero Sidney Poitier, que transformó la manera en la que era retratada la gente negra en pantalla, falleció el 6 de enero. Este se convirtió en el primer actor negro en ganar un Premio Oscar en un papel protagónico, en 1964, por “Lilies of the Field”. El primero en ser una potencia de la taquilla murió a los 94 años, en Bahamas.

Bob Saget

El actor Bob Saget, que se hizo famoso con su papel del entrañable padre viudo Danny Tanner en la serie de comedia “Full House” y como presentador del programa de videos caseros chistosos “America’s Funniest Home Videos”, falleció a los 65 años el 9 de enero. A un mes de la muerte del actor y comediante, quien fue hallado muerto boca arriba en la cama de su cuarto en un hotel de lujo en Florida sin señales de trauma, su familia publicó un comunicado informando que el fallecimiento se debió a una lesión cerebral.

Meat Loaf

Meat Loaf, la oronda superestrella del rock amada por millones de personas por su álbum “Bat Out of Hell” y por himnos oscuros y teatrales como “Paradise by the Dashboard Light”, “Two Out of Three Ain’t Bad” y “I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)”, falleció a los 74 años. El cantante, nacido bajo el nombre de Marvin Lee Aday, murió el 20 de enero.

Cheslie Kryst, Miss USA

La Miss USA, que se coronó en 2019, Cheslie Kryst, murió el 30 de enero luego de que cayera de un edificio de 60 pisos en la ciudad de Nueva York alrededor de las 7:15 a.m. A dos días del trágico fallecimiento de la exreina de belleza de 30 años, se reveló la causa oficial, en la que se confirmó que se trató de un suicidio. Según la autopsia, esta sufrió múltiples lesiones por impacto contundente. Horas antes, Kryst, quien era abogada, escribió en un mensaje en su cuenta de Instagram: “Que este día te traiga descanso y paz”.

William Hurt

El actor William Hurt falleció el 13 de marzo a los 71 años. Ganador de un Oscar por “Kiss of the Spider Woman”, donde el actor puertorriqueño Raúl Juliá fue su contraparte. Además, protagonizó filmes como “Body Heat” y “Children of a Lesser God”. Otras de sus participaciones cinematográficas destacadas fueron en “A.I. (Artificial Intelligence)” (2001), “The Village” (2004), “The Good Shepherd” (2006). También interpretó a Thaddeus Ross en el universo Marvel. El actor falleció entre sus familiares de forma tranquila y por causas naturales.

Ray Liotta

Ray Liotta siempre definió a la actuación como el arte de fingir, el cual durante sus 67 años de vida lo llevó a trabajar en más de 100 películas y series. Así, haciendo su única gran pasión en la vida, fue como se despidió el actor, quien se encontraba filmando el filme “Dangerous waters” en República Dominicana. Murió el 26 de mayo mientras dormía. Se hallaba en ese país con su novia, Jacy Nittolo, con quien estaba comprometido desde hace dos años.

Nichelle Nichols

La actriz afroamericana Nichelle Nichols, conocida por haber encarnado a la teniente Nyota Uhura en la célebre serie de ciencia-ficción “Star Trek”, murió el 30 de julio a los 89 años, por causas naturales. Esta rompió barreras raciales en el medio con su interpretación de Uhura, convirtiéndose en una de las primera actrices negras de Estados Unidos en interpretar un personaje en una posición de autoridad.

Olivia Newton John

La cantante y actriz Olivia Newton-John (Cambridge, el Reino Unido), falleció el 8 de agosto a causa de cáncer de mama a los 73 años, deja un legado artístico de más de cuatro décadas en la élite del pop tras alcanzar el estrellato gracias a la película musical “Grease” (1978).

Reina Elizabeth II

La reina Elizabeth II falleció el 8 de septiembre en su residencia del castillo de Balmoral, en Escocia, a los 96 años, a causa de la vejez, según se reveló en su certificado oficial de defunción de Escocia. La monarca llevaba unos días siendo atendida en su domicilio por los médicos, que horas antes de su muerte informaron de que su estado de salud había empeorado, sin dar detalles. Meses antes de morir, Elizabeth II había reducido notablemente sus compromisos públicos y Palacio había admitido que sufría de problemas de movilidad.

“Marciano” Cantero Hernández

El cantante de la banda de rock argentina Los Enanitos Verdes, Horacio Eduardo “Marciano” Cantero Hernández, mejor conocido como Marciano Cantero, falleció el 18 de septiembre debido a complicaciones renales a los 62 años. Este fue sometida a una operación de emergencia en la que le extirparon un riñón y parte del bazo. Los primeros informes médicos sostienen que Cantero Hernández sufrió complicaciones con el único riñón que le quedaba. Cantero Hernández, junto con el guitarrista Felipe Staiti y el baterista Daniel Piccolo, formaron la banda Los Enanitos Verdes en la década del 70, y publicaron su primera producción discográfica, “Enanitos Verdes” en 1984. Desde entonces, la banda cosechó múltiples éxitos como “Lamento boliviano”, “¿No te sobra una moneda?” y muchos otros temas icónicos del rock en español.

Louise Fletcher

Louise Fletcher, la actriz que ganó el Oscar por su inolvidable papel como la enfermera Ratched en “One Flew Over the Cuckoo’s Nest”, de Milos Forman, murió el 23 de septiembre a los 88 años en su casa de Montdurausse, Francia. No se revelaron las causas de su muerte , aunque sí se detalló que el deceso de produjo mientras dormía.

Angela Lansbury

La artista británica Angela Lansbury, que fue la protagonista de la emblemática serie ”Murder, She Wrote” y de otras famosas películas, murió el 11 de octubre a los 96 años. Aunque se convirtió en un rostro conocido de la pequeña pantalla por encarnar a la novelista Jessica Fletcher en “Murder, She Wrote”, la actriz estuvo nominada en tres ocasiones al Óscar por papeles de reparto –“Gaslight”, “The Picture of Dorian Gray” y “The Manchurian Candidate”- y logró una estatuilla honorífica en 2014, concedida por la Academia de Hollywood.

Robbie Coltrane

El comediante Robbie Coltrane, con cara de bebé y actor de carácter, entre cuyos cientos de personajes destaca el psicólogo detective en la serie “Cracker” y el medio-gigante Hagrid en las películas de “Harry Potter”, murió a los 72 años el 14 de octubre en un hospital de su natal Escocia. Su agente no reveló la causa del deceso, pero calificó al actor como un hombre con una “inteligencia forense” y “brillantemente agudo”, entre muchos otros atributos.

Aaron Carter

El cantante Aaron Carter, que encontró la fama por primera vez cuando era niño con canciones pop como “I Want Candy”, murió el 5 de noviembre a los 34 años. Su cuerpo fue hallado en la bañera de su habitación, sin signos vitales. La causa de muerte de la estrella de pop sigue sin determinarse, debido a que los estudios toxicológicos podrían demorar meses antes de dar un veredicto final. A lo largo de los años sufrió una aguda batalla contra el alcohol y las drogas, de la misma manera que, se vio envuelto en una vulnerabilidad emocional que lo mantuvo distanciado de su familia y otros seres queridos.

Pablo Milanés

El cantautor Pablo Milanés, uno de los fundadores de la Nueva Trova Cubana y quien es autor de la algunas de las más reconocidas canciones de amor latinoamericanas como “Yolanda”, “El breve espacio en que no estás” y “Para vivir”, falleció en España, donde en los últimos años había recibido tratamiento por cáncer de sangre. El deceso del cantante de 79 años se produjo la madrugada del 22 de noviembre en Madrid, donde vivía el artista y recibía atención médica desde 2017 por la enfermedad oncohematológica que lo afectó los últimos años.

Irene Cara

La actriz y cantante Irene Cara, quien fue ganadora de un Oscar, un Globo de Oro y dos Grammy, murió a los 63 años el pasado 23 de noviembre. Esta supo conquistar el corazón del público en las películas " Flashdance” y " Fame” , por prestarle su voz a los temas principales en hits que se posicionaron en los primeros puestos durante años. Su cuerpo fue hallado sin vida en su propiedad en Florida, en los Estados Unidos.

Héctor Bonilla

El actor, productor y director de cine, teatro y televisión mexicano Héctor Bonilla, quien padecía cáncer de riñón, falleció el 25 de noviembre a los 83 años. Después de cuatro años de lucha contra esta enfermedad , murió en su casa, en paz, sin dolor y rodeado por su círculo más íntimo que lo acompañó hasta el final. Tuvo tiempo para desarrollar sus habilidades actorales en telenovelas, series de televisión o películas, pero también ejerció como director, productor e incluso músico. Llegó a participar en más de 30 películas y otras tantas telenovelas.

Jake Flint

El cantante estadounidense de música country, Jake Flint, falleció a los 37 años de forma inesperada en Oklahoma, apenas unas horas después de haberse casado el pasado 30 noviembre. Este lanzó cuatro discos de estudio en su carrera, inició su carrera musical con su disco de 2016 “I’m Not OK”. Así mismo fue nombrado artista emergente del año en los We Are Tulsa Music Awards en 2018.

Christine McVie

Christine McVie, la conmovedora música británica que cantó muchos de los mayores éxitos de Fleetwood Mac, falleció a los 79 años. No se llegó a revelar las causas de su muerte, el 30 de noviembre.

Kirstie Alley

La actriz Kirstie Alley, falleció a los 71 años el 6 diciembre, de un cáncer que se descubrió recientemente. Esta ganó popularidad por su participación en la serie de televisión “Cheers” y luego por su aparición en películas de comedia como “Look Who’s Talking” e “It Takes Two”, entre otras.

Diego Verdaguer

El cantante argentino Diego Verdaguer, quien se hizo famoso por el dueto con su esposa Amanda Miguel, falleció el 27 de enero, a los 70 años, por complicaciones relacionadas con el Covid-19.

Taylor Hawkins

El baterista de la banda Foo Fighters, Taylor Hawkins, murió el 25 de marzo, en Bogotá, Colombia, de una presunta sobredosis. Su muerte, que sucedió solo horas antes de la presentación de la banda en el Festival Estéreo Picnic, consternó al mundo entero. Tenía 50 años.

Susana Dosamantes

La actriz mexicana Susana Dosamantes y madre de la cantante Paulina Rubio murió el 2 de julio, a los 74 años, en un hospital de Miami. A lo largo de más de cinco décadas de carrera artística, la actriz se destacó en cine y también en televisión con su participación en numerosas telenovelas

También perdieron la vida este año, los directores Jorge Fons y Felipe Cazals, el conductor Fernando del Solar y Alejandro Luna, teatrero y padre del actor Diego Luna.