Roy Rosselló Díaz, exintegrante del grupo Menudo de 1983 a 1986, indicó en un nuevo documental del servicio de streaming Peacock, que fue víctima de abuso sexual por parte de José Enrique Menéndez, padre de los hermanos Joseph Lyle y Erik Galen Menéndez que asesinaron tanto a su padre José Enrique como a su madre, Mary Louise “Kitty” Menéndez, en hechos que ocurrieron el 20 de agosto de 1989 en Beverly Hills, California.

La defensa de los hermanos Menéndez, quienes fueron encontrados culpables en 1996 de asesinato por la muerte de sus padres y quienes cumplen cadenas perpetuas sin la posibilidad de libertad condicional, esperan poder solicitar un nuevo juicio tras la revelación de que José Enrique abusó sexualmente de otras personas y no solamente de sus hijos.

La docuserie de tres partes “Menendez+Menudo: Boys Betrayed” (Menéndez+Menudo: Niños traicionados) estrenará el 2 de mayo en el servicio de streaming Peacock y se centra, principalmente, en Rosselló Díaz, quien indicó en el trailer de la docuserie que fue víctima de abuso sexual por parte de José Enrique, en ese momento el director de la empresa RCA Records y que, según la docuserie, estaba obsesionado con Menudo y tenía el poder para seleccionar a nuevos miembros de la agrupación juvenil que dominó la década de los 80.

PUBLICIDAD

“Es momento de que el mundo sepa la verdad”, se escucha a Rosselló Díaz, quien estuvo activo con Menudo desde los 13 hasta los 16 años, decir durante un segmento sobre la docuserie transmitido en la edición del 18 de abril de 2023 del programa de variedades de NBA, “The Today Show”. “Yo sé lo que (José Enrique) me hizo a mí en su casa”, añadió.

En el segmento del programa “The Today Show” se resalta que Rosselló Díaz sostuvo acusaciones previas de abuso sexual por parte del exmanejador de la agrupación, Edgardo Díaz, y que fue Díaz quien lo llevó, en una fecha no revelada, a la residencia de José Enrique en Nueva Jersey, donde ocurrió la supuesta agresión sexual.

El reportero Jacob Soboroff menciona que Rosselló Díaz indicó que, en dicha visita a la residencia de José Enrique en Nueva Jersey, el ejecutivo lo drogó y lo violó. “Ese es él, el hombre que me violó. Esa persona es el pedófilo”, sostiene Rosselló Díaz en el extracto de la docuserie mientras apunta con uno de sus dedos a una foto en la que José Enrique, supuestamente, aparece a la derecha de Charlie Massó en una foto grupal.

Saboroff solicitó una reacción a Díaz, pero el reportero indicó que no recibió una respuesta antes de la transmisión del segmento. No obstante, añadió que Díaz ha negado, en el pasado, las acusaciones esbozadas por Rosselló Díaz, al igual que acusaciones de abuso físico, emocional y explotación hechas por otros exintregrantes de Menudo.

PUBLICIDAD

Luego se escucha a un entrevistador de la docuserie preguntarle a Rosselló Díaz su edad en la foto: “Tenía 14 años”, contestó. Los periodistas Nery Ynclan y Robert Rand indicaron que lograron conectar a Rosselló Díaz con José Enrique mientras investigaban hechos para otra historia.

En el segmento, Rand se comunicó con los hermanos para informarles del descubrimiento de otra supuesta víctima de José Enrique. Al conocer del supuesto abuso de Rosselló Díaz, Erik Galen indicó que “honestamente, me siento horrible. Es triste conocer que hay otra víctima abusada por mi padre. Siempre he guardado la esperanza de que la verdad sobre mi padre saldría a la luz pública, pero nunca deseé que saliera de esta manera, el resultado del trauma de otro niño. Me entristece mucho”.

“Habíamos escuchado rumores de que algo pudo haber ocurrido con Menudo. Eso (la acusación de otra víctima) hubiese hecho una gran diferencia durante el juicio, hubiese hecho una diferencia enorme, pues el juicio se centró en esos hechos”, añadió Joseph Lyle. Erik Galen dijo que recuerda haber visto a Rosselló Díaz con José Enrique en la residencia de la familia.

“Mi padre era una de las personas que seleccionaba y escogía a los nuevos integrantes de Menudo. Recuerdo, específicamente, llevar a uno de los niños (no mencionó un nombre específico) a donde mi padre porque quería hablar con él a solas, y fueron solos al segundo piso (de la casa)”, indicó Erik Galen.

Los asesinatos de José Enrique y Mary Louise

José Enrique y Mary Louise se encontraban, en la tarde del 20 de agosto de 1989, en uno de los estudios de su residencia en Beverly Hills cuando Joseph Lyle y Erik Galen entraron, con escopetas en mano, y abrieron fuego. José Enrique recibió seis disparos con una escopeta Mossberg, mientras que Mary Louise recibió 10 descargas de otra escopeta. La madre de los hermanos sobrevivió el ataque inicial e intentó arrastrarse; fue en ese momento que Joseph Lyle fue a su automóvil, recargó su escopeta, regresó al estudio y remató a su madre.

PUBLICIDAD

En principio, los hermanos fueron enjuiciados por separado, pero los jurados no alcanzaron un consenso y los procesos fueron declarados nulos. La Fiscalía de California luego los enjuició juntos, y el jurado los encontró culpables. Los hermanos Menéndez argumentaron que asesinaron a sus padres al temer por sus vidas luego de ser objeto de décadas de abuso físico y psicológico de sus padres, al igual que abuso sexual por parte de José Enrique. Los hermanos añadieron que José Enrique los amenazó de muerte si revelaban las supuestas agresiones sexuales.

Por su parte, los fiscales argumentaron que los hermanos asesinaron a sus padres por motivaciones económicas, pues heredarían una fortuna considerable. Tras ambos juicios ser declarados nulos, la Fiscalía los acusó nuevamente, esta vez juntos. El juez encargado del tercer juicio, Stanley Weisberg, aplicó una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de un caso no relacionado, mediante el cual limitó el testimonio que se podía brincar sobre las alegaciones de abuso sexual.

Los hermanos fueron encontrados culpables por dos cargos de asesinato en primer grado y de conspiración para llevar a cabo dos asesinatos. Ambos han radicado apelaciones, pero el Tribunal de Apelaciones mantuvo las convicciones. El Tribunal Supremo también declinó revisar el caso, por lo que la decisión del Apelativo se mantiene hasta el día de hoy. La esperanza de los hermanos es que la revelación de Rosselló Díaz finalmente les permita tener un nuevo juicio.