Exintegrantes de One Direction reaccionan a la muerte de Liam Payne: “Perdí a un hermano”

La inesperada muerte del cantante británico Liam Payne mantiene conmocionado al mundo del espectáculo, al tratarse de uno de los exintegrantes de la popular boyband One Direction.

Tras conocerse el deceso de Payne, de 31 años, la fiel fanaticada de los intérpretes de temas como “What Makes You Beautiful”, “Night Changes” y “Story of My Life” entre otros, se encontraban a la espera de las reacciones de sus excompañeros, Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson, quienes se encuentran “completamente devastados”.

El compositor falleció en la tarde del miércoles, 16 de octubre tras caer desde el balcón del tercer piso de un hotel en Argentina. Según se indicó, la caída le provocó un “politraumatismo” y sufrió una “hemorragia interna y externa con lesiones extremadamente graves” y los médicos confirmaron su muerte en el acto.

PUBLICIDAD

1 / 11 | Consternación y llanto en el hotel argentino donde murió Liam Payne. Fanáticos de Liam Payne lloran al llegar al hotel en Argentina, donde el cantante murió en la noche del miércoles al arrojarse del balcón de su habitación. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni - Agencia EFE

A medida que pasaron las horas, y probablemente asimilaban la pérdida, el resto de la banda han ofrecidos sus primeras palabras con emotivos mensajes acompañadas de fotografías a través de sus redes sociales.

“Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con el tiempo, y cuando todos podamos, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien queríamos mucho. Los recuerdos que compartimos con él serán un tesoro para siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los aficionados que le querían junto a nosotros. Le echaremos muchísimo de menos. Te queremos, Liam”, lee el comunicado en conjunto publicado en la página oficial de la banda.

1 / 15 | ¿Quién era Liam Payne de la banda One Direction?. Liam James Payne nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido. - Vianney Le Caer

Asimismo, por separado, algunos han optado por acudir a sus respectivas redes sociales y compartir anécdotas con Payne, así como palabras de despedidas.

“Estoy más que devastado por estar escribiendo esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma tan positiva, divertida y amable. Conocí a Liam cuando tenía 16 años y yo 18. Su voz me sorprendió al instante, pero lo más importante es que con el paso del tiempo tuve la oportunidad de ver al hermano amable que había deseado toda mi vida”, comenzó escribiendo Tomlinson.

El artista de 32 años, agregó que Payne era parte “vital” de One Direction, quienes se separaron en 2015. “Su experiencia desde muy joven, su afinación perfecta, su presencia escénica, su don para escribir. La lista es interminable. Gracias por darnos forma, Liam. Me siento muy afortunado de haberte tenido en mi vida, pero estoy realmente luchando con la idea de decir adiós”.

PUBLICIDAD

Otro de los integrantes que reaccionó fue Malik, quien también consideró a Payne como su hermano. “Liam, me he encontrado hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme, no puedo evitar pensar egoístamente que hay muchas más conversaciones para que tengamos en nuestras vidas. Nunca llegué a darte las gracias por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando echaba de menos mi casa siendo un joven de 17 años siempre estabas ahí con una visión positiva y una sonrisa tranquilizadora y me hacías saber que eras mi amigo y te quería. Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato que yo. Eras testarudo, obstinado y no te importaba decirle a la gente cuando se equivocaba. Aunque a veces nos peleábamos por eso, siempre te respeté en secreto por ello”.

“Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un abrazo por última vez y despedirme de ti como es debido y decirte que te quería y te respetaba muchísimo. Guardaré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón para siempre, no hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento ahora mismo aparte de más que devastado. Espero que donde quiera que estés ahora estés bien y estés en paz y sepas lo querido que eres. Te quiero hermano”, concluyó Malik.

Hasta el momento, Styles ni Horan han reaccionado en sus redes sociales. Cabes destacar que Payne se encontraba en Argentina apoyando a su amigo y excompañero, Horan, durante un concierto en Buenos Aires.

Minutos antes de su muerte, desde el hotel Casa Sur, llamaron a la línea de emergencias 911 para pedir ayuda por un huésped que se encontraba bajo los efectos de drogas y alcohol y que había destrozado algunos objetos de la habitación.