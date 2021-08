La animadora Alexandra Fuentes y su esposo David Bernier anunciaron esta noche la muerte de una de sus mascotas, Lupita.

Fuentes y Bernier hicieron el anuncio en sus respectivas redes sociales.

“Después de 13 años y medio en casa, tu partida nos deja incompletos. Llegaste para acompañar a Nacho, mi primer perrito, antes de que naciera Adrián. No quería que Nacho se sintiera celoso con la llegada del bebé. Cuando te vi, con ese liner natural en tus ojos y meneando tu colita, sin tener un nombre para ti, ya sabía que tus apellidos serían Bernier Fuentes. Me ayudaste a criar a mis hijos enseñándoles uno de los amores más sinceros y honestos. Durante estos años has sido nuestra compañera de cama. David y yo vamos a extrañar esa caminata a media noche pasándote entre las piernas de él y las mías. Si llego a saber que te iba a ir sin avisarme, te hubiera sacado a pasear dos veces al día, te hubiese dado dos lascas de bacon cada 4 horas, si lo hubiera sabido, no te hubiese reclamado la “meada” que le diste a mi alfombra nueva. De haberlo sabido, no dejaba que Morena te molestara cada vez que querías subir a la cama. Lupe, perdóname por no haberlo sabido antes. Te amé tanto y nunca, pero nunca te voy a olvidar. Hasta pronto mi hija amada. ¡Me vas a hacer mucha falta! Hoy dormimos incompletos”, escribió Fuentes.