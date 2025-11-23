Opinión
23 de noviembre de 2025
79°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Familia Latorre enciende la navidad con su debut en el Coca-Cola Music Hall

Carlos y Stephanie, junto a sus hijos complacieron a la audiencia con su espectáculo cómico

23 de noviembre de 2025 - 5:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La familia Latorre hizo su debut en el Coca-Cola Music Hall. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La familia Latorre, integrada por Carlos y Stephanie, y sus hijos Jacob, Amanda, Bella y Noah, se presentó por primera vez en el Coca-Cola Music Hall con su comedia teatral “Navidades a Fuego” para arrancar la época festiva.

El público aprovechó la ocasión para utilizar sus pijamas y accesorios navideños, a petición de la divertida familia de seis. La familia puertorriqueña, que reside en el estado de Florida, logró hacer reír al público por hora y media con sus ocurrencias en una producción de Alexandra Fuentes y Juan R. Ward Cid para Alexandra LLC.

La familia Latorre hizo su entrada al escenario bailando y cantando, luego de proyectar un vídeo en el cual relataron la preocupación de que las tradiciones se están perdiendo. Sin embargo, resaltaron que es responsabilidad de los padres mantenerlas vivas. La familia hizo despliegue de su autenticidad, humor y creatividad durante todo el show logrando carcajadas por doquier.

La historia de “Navidades a Fuego” se desarrolla ante la dificultad de poder replicar las costumbres y tradiciones navideñas puertorriqueñas en Estados Unidos, por lo que los creadores de contenido, decidieron pasar las Navidades en Puerto Rico para que sus hijos puedan conocerlas de primera mano.

Los niños Latorre cautivaron a grandes y a chicos con su carisma, talento y espontaneidad. De igual manera, la familia Latorre interactúo con el público en diferentes ocasiones, inicialmente en busca de conocer quiénes mantienen el árbol navideño en su hogar durante todo el año. Asimismo, debatieron con el público cuándo inicia oficialmente la Navidad, si después de Halloween o Thanksgiving.

La familia natural de Carolina también presentó una comparativa de la comida navideña puertorriqueña y la americana.

Además, contaron con música de pleneros y batucada, así como la participación de un grupo de bailarines y otros actores que interpretaron a los diferentes tipos de personajes familiares, como la tía chismosa, el deportivo de la familia, el cachetero y el que se cree influencer.

“Navidades a Fuego” incluyó alegorías de celebridades y acontecimientos en el país, así como los temas musicales clásicos navideños. El público se identificó con la representación del hogar puertorriqueño compuesto por Carlos, el padre apasionado por la música y las parrandas, es el alma fiestera y Stephanie, la madre multitareas, intenta mantener la armonía mientras los preparativos navideños amenazan con desbordar su paciencia.

Jacob, Amanda y Bella participaron de diferentes escenas y números musicales, de igual manera, el más pequeño del clan, Noah, también tuvo su participación, logrando fuertes aplausos del público.

Uno de los momentos emotivos fue cuando Stephanie recordó las reuniones familiares en casa de la abuela en época navideña e invitó al público a dar un fuerte abrazo a sus familiares, en memoria de los que ya no están presentes. La familia también destacó el verdadero significado de la Navidad más allá de los regalos y la comida.

“La familia Latorre: Navidades a Fuego” brindó una experiencia teatral llena de risas, música y tradición e incluso los asistentes tuvieron la oportunidad de tomarse fotos con Santa Claus y los Reyes Magos antes de que comenzara la función.

La familia Latorre se ganó el cariño del público gracias a su autenticidad, sentido del humor y unión en las redes sociales y esto fue demostrado en el escenario del Coca-Cola Music Hall.

