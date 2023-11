Anoche, en plena celebración de la Noche de Halloween, el exponente urbano colombiano Salomón Villada Hoyos, conocido artísticamente como Feid, fue el artista invitado del espacio “La resistencia”, que se transmite por Movistar Plus y que es presentado por David Broncano.

“Ferxxo”, sin duda, ha experimentado un ascenso importante en el mundo de la música latina con éxitos como “Luces de techno” y “Hey Mor” que lo han catapultado a la cima de la industria. Además, en los últimos meses, ha estado en el centro de la atención mediática debido a su relación con la famosa cantante Karol G.

“¡Vaya entrevista!”, dijo Broncano. “¡Vaya estrella!”, agregó el presentador al anunciar a Feid. El cantante se presentó con un recipiente que contenía un pedazo de bizcocho. “Estoy aprendiendo a hacer tortas y me sobró”, manifestó el colombiano. “Esto es un ladrillo, pero está bueno”, opinó Broncano. Además del dulce, Ferxxo le regaló unas gafas de sol con su nombre artístico.

Feid llegó a “La resistencia” para presentar su disco “Mor, no le temas a la oscuridad” donde se destaca la canción “Bubalu”.

“Me fui de Medellín hace cuatro años, pero mi familia es de allí y voy mucho para verles y a hacer ‘show’”., recordó. Durante la entrevista, anunció que vive en Miami y Feid confesó que le gusta correr bicicleta porque es malo jugando baloncesto y fútbol. A preguntas si tiene pensado comprarse un búnker para afrontar el cambio climático o el fin del mundo bromeó: “Yo no paso mucho tiempo en mi casa, así que para que me coja polvo… Ya me miraré un terrenito, casita y el arca de Noé”.

Broncano quiso saber cómo fue su nacimiento: “Nací normal, no por cesárea. No recuerdo el descorche, pero mi madre me lo ha contado muchas veces”. Feid aseguró que tiene memorias de su época en la guardería.

Como de costumbre, el presentador hizo las preguntas que lo distinguen. El tema inicial fue el dinero. “Yo tengo para vivir el resto de mi vida”, contestó Feid y reveló que podría retirarse ya si quisiera. En cuanto a las relaciones sexuales en el último mes dijo: “¿Usted qué se imagina del Ferxxo?”, preguntó retórico el cantante. “30 deliciosísimos” que, según la tabla de Broncano, valen el doble.