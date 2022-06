Desde hace semanas el nombre de Christian Nodal ha dado la vuelta por todo internet debido a las distintas controversias en las que ha estado implicado el cantante regional. Algunas de ellas han sido su rompimiento con Belinda o la reciente pelea que tuvo con el reguetonero J Balvin quien supuestamente se habría burlado de los tatuajes faciales de Nodal y a quien le dedicó su canción llamada “Girasol”, la cual tiene un ritmo rockero y que presenta una faceta totalmente distinta de la que conocíamos del cantante.

Por su parte, los internautas no han parado de hablar sobre estos temas en redes sociales y algunos han mostrado una postura a favor del cantante regional mexicano, mientras que otros piensan que sus acciones están siendo exageradas. Lo cierto es que al parecer Nodal no se encuentra en su mejor etapa, sin embargo, esto no ha detenido a los usuarios de redes a seguir publicando memes sobre la situación del cantante. Incluso, recientemente se hizo viral un filtro con los tatuajes faciales de Nodal, el cual ha sido utilizado por varios usuarios y artistas.

Filtro de Nodal se hace viral

En TikTok se ha hecho viral un filtro que te pone los tatuajes faciales de Chistian Nodal en tu rostro. El filtro llamado “tatuajes sorpresivos” ha sido utilizado por muchos usuarios de estas plataformas e incluso por el mismo Poncho de Nigris quien subió un video a la plataforma de TikTok usando este filtro.

En el clip, el presentador de televisión utiliza un audio que dice “con estos filtros no sé si acabo de salir de Santa Martha Acatitla penal de máxima seguridad o me dejó Belinda”, mientras muestra el filtro de en su cara.

Su video ya cuenta con 10.7 millones de visualizaciones, 14 mil comentarios, 811 mil “Me Gusta” y 19 mil compartidas. Algunos usuarios le han comentado a Poncho de Nigris en sus videos que tuviera cuidado con la posible respuesta de Christian Nodal.

“Aguas que se va sentir y le van a querer armar una tiradera como a J Balvin”, “Aguas que Nodal anda amenazando con tirar aviones”, “Con cuidado que te hacen una rola”, “Otro que amaneció gracioso”, “Te va a dedicar unas 10 historias de Instagram”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Por otra parte, este filtro de TikTok ya cuenta con 70 mil videos utilizándolo, mientras que el sonido que hace referencia a la relación de Belinda con Nodal tiene más de 30 mil videos.

Instagram también tiene filtro de Nodal

En Instagram también se ha hecho viral un filtro de los tatuajes de Christian Nodal, e incluso aquel que cubre el tatuaje que se había hecho por su ex prometida Belinda. Este filtro pueden usarlo los usuarios tanto en reels como en sus historias y lo pueden encontrar como “Nodal” en el buscador de efectos.