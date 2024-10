María Antonieta de las Nieves, famosa por su papel de la Chilindrina, ya tiene listo su funeral

Como si fuera la planeación de una fiesta, María Antonieta de las Nieves compartió que ya tiene listo su funeral, porque lo ve como una etapa más de la vida, a la cual no le tiene miedo.

“Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la Virgen de Guadalupe en todos lados; tengo lista la agencia donde me van a velar, tengo listo lo que me van a poner ese día y por supuesto me van a maquillar”, señaló la intérprete de la “Chilindrina”, entrañable personaje de “El Chavo del 8″.

Aunque su deseo es irse como la Chilindrina, la actriz confesó que eso no lo ve posible, porque sus hijos no quieren, incluso le han dicho que si hasta en ese momento piensa hacer el ridículo.

“Yo si quiero que me disfracen de la Chilindrina, pero a ellos no se les da estas cosas tan simpáticas que a mí se me ocurren”.

La razón para desear esto es muy sencilla, ella tiene 52 años siendo la Chilindrina, más de la mitad de su vida, por eso se siente orgullosa de ello y desea que pongan algo simpático en su epitafio como, “Así como nació se fue”.

Incluso ya pensó qué sucederá con su colección de más de 100 Chilindrinas y alrededor de 100 objetos extras, espera que museos como el Museo del Juguete Antiguo o el Museo del Niño, cobijen estos objetos tan preciados por ella, incluido un vestido qué se usó en el capítulo “La fiesta de la buena vecindad”, donde la Chilindina y El Chavo jugaban con pasteles de lodo, y las manos de él deberían quedar en su vestido después de un abrazo.

“En mi vestido nunca se pudieron ver las manos de lodo porque se caían, entonces dijo Chespirito (Roberto Gómez Bolaños), ‘que me traigan pintura negra’, se mojó las manos en la pintura y después las estampó en mi vestido, ¿qué otra persona en el mundo puede tener las manos de Chespirito? Sólo yo, entonces eso también quiero que esté en el museo”.

Pero la intérprete de la Chilindrina tiene otra petición, que bien puede ser en vida:

“Me gustaría también estar en el Museo de Cera, donde está Chespirito, porque si está El Chavo imaginen cómo sería tener a la Chilindrina, y ahorita nadie puede decidir, se puede o no se puede más que yo, porque los derechos me pertenecen”, explicó la actriz, quien hace el llamado a dicho recinto.

María Antonieta también se dijo muy contenta que El Chavo haya regresado al aire, porque aseguró que es lo mejor que le ha pasado, aunque ignora si Florinda Meza tuvo algo que ver en las negociaciones con Televisa-Univisión para que esto sucediera, pero de ser así le agradece que haya logrado esto.

“No sé si ella lo negoció o no, porque los derechos le pertenecían a Chespirito y por ende a su hijo Roberto Gómez Fernández; entonces si ella lo negoció, pues gracias Florinda, porque que beneficio tan grande nos va a hacer a todos, sobre todo a mí”, dijo María Antonieta.

Incluso consideró que haya una reconciliación con Meza y vuelvan a tener una amistad como antaño, cuando eran grandes amigas.

Se convierte en la Chilindricatrina

De las Nieves acudió la noche de ayer a amadrinar la inauguración de la muestra Las Catrinas de la ANDI, en la cual también participó como modelo convirtiendo a la Chilindrina en una catrina.

Explicó que para ella fue muy especial su transformación en catrina, porque le permitieron proponer cómo quería lucir en la fotografía, y ella decidió aparecer como la Chilindrina.

“Llegando aquí les dije, ‘fíjense que no quiero aparecer como María Antonieta sino como la Chilindrina, les traje una foto mía y de ahí se fueron guiando para la “Chilindricatrina” y me encantó, ha sido el maquillaje más bonito que me han hecho en la vida”.

El proceso de caracterizada duró alrededor de dos horas, y después estuvo lista para las fotografías, una de las cuales pasará a ser parte de su colección.

El actor José Elías Moreno, presidente de la Asociación de Intérpretes (ANDI), explicó que esta es la segunda ocasión en que hacen esta exposición, la cual está colocada en las rejas de la casa de esta organización, ubicada en la colonia Roma, cuyas imágenes cuentan con un código QR donde se muestra el proceso de maquillaje que cada modelo pasó.

También señaló que estás imágenes, junto con las del año pasado, pasarán a formar parte de un libro que esperan presentar en 2025, junto con la tercera edición de esta muestra, que homenajea a las mujeres de esta asociación.

En la exposición Las Catrinas de la ANDI participaron además de María Antonieta de las Nieves, Violeta Isfel, Monica Dione, Tiare Scanda, Marisol del Olmo, Lucero Lander, Cassandra Sánchez-Navarro, Lisset, Luz Elena González, Ivonne Montero, Geraldine Bazán, Elizabeth Álvarez, Kika Edgar, Raquel Garza, Susana Zabaleta, Susana González, Blanca Guerra, Nora Velázquez, Luz María Aguilar, Jacqueline Andere, Eugenia Cauduro y Rosa María Bianqui.