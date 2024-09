La razón por la que María Antonieta de las Nieves cobra por las fotos junto a sus fanáticos

“Significa volver a empezar una carrera después de tantos años de estar al aire, yo digo ‘bendito sea Dios que se me dio la oportunidad de estar al aire como si fueran programas nuevos”, agregó la comediante ayer, miércoles, en el corte de cinta de la exposición fotográfica “De la pantalla a la calle”.

“Lo intenté por todos los medios, pero nunca se pudo. Él me está viendo y sabe que lo quise mucho. La última vez que lo vi me dio un abrazo y un beso, y dije ‘ay, qué bonito’. Lo vi en Miami y dije ‘qué bueno que se llegó a este acuerdo’, pero para mí en ese momento cambió todo”, compartió.

“Atiendes a una persona y dicen esto: ‘Ay, qué linda es usted. Ahora deme (un autógrafo) para mis sobrinitos, ¿sí?, ahora una foto para mi abuelita’ y la línea (la fila) que está por allá, no llega uno nunca porque a una sola persona tenemos que darle autógrafos como para diez”, detalló la comediante.

“Desde chavito veía ‘El Chavo del 8′ y no puedo creer que esté al lado de esta señorona. Cuando soñaba dedicarme a esto, cerraba los ojos y me emocionaba, me reía mil veces de verlos a ustedes”, dijo España.