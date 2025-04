Jonathan Cardenales detalla el angustiante cuadro clínico de su bebé: “Sigue batallando”

“Sigue en el hospital, sigue con nosotros, sigue batallando, sigue siendo un luchador. A lo mejor, más de lo que se pudiera. Digo esto porque lo que lleva a retrasar este proceso es que él está luchando con la máquina, con lo que está pasando. Él enfermó con un virus, o varios virus, porque no tenemos un diagnóstico. De alguna forma se contagió. Es un virus respiratorio que ha hecho que le colapsaran los pulmones y en vez de producir oxígeno, lo que está almacenando es gases. Esto ha desencadenado una serie de circunstancias que nos han llevado a tenerlo a donde está ahora mismo y como está ahora mismo”, expresó a la vez que agradeció la labor del personal del hospital en donde su pequeño es atendido.

“Estamos confiados de que Aster va a salir de aquí, va a estar bien, va a volver a estar con nosotros, vamos a volver a ser una familia, como lo hemos sido hasta ahora. Trato de no qubrantarme, ser fuerte y sostener a mi familia, a mi niña, que también necesita mucho de nosotros en estos momentos” , dijo en medio del llanto y en referencia a su primogénita Ainara, de 2 años, de quien se responsabiliza mientras su esposa Sharianne González permanece en el hospital.

“El niño no está reaccionando bien con la máquina, sigue luchando contra la máquina y va para atrás. No ha mejorado, la oxigenación sigue baja, a veces sube, a veces cae, le da fiebre, se enfría. Ha sido un proceso duro. Ayer se le hizo una transfusión de sangre para ver si mejoraba y las plaquetas subían. Dentro de su estado crítico se neutralizó, pero hoy a las cuatro de la mañana volvió para atrás, la oxigenación bajó, las plaquetas, todo. Ya que está en el punto máximo de lo que un ser humano puede tolerar en sedación, hubo que ponerle un tranquilizante para que él esté tranquilo y pueda soportar el tratamiento, y no pelee tanto con su ventilador”, continuó.