Para todo aquel que tiene un perro no hace falta un estudio científico que le confirme que su mascota sabe lo que dice o hace.

Además, los caninos conocen perfectamente qué hora del día es. Lo hacen a través de su propio cuerpo, ya que saben cuándo son los ciclos de día y noche, fijándose no solo en la intensidad de la luz, sino también en las variaciones de la temperatura, según Alexandra Horowitz, doctora en Ciencia Cognitiva y autora de diversos libros sobre el comportamiento de los perros.

Por lo tanto, “el mejor amigo del hombre” sabe determinar en todo momento el paso del tiempo y de las rutinas de las personas que conviven con él. De eso puede dar fe la presentadora de “Hoy día Puerto Rico”, de Telemundo, Ivonne Orsini.

Esta tarde, la también locutora compartió un gracioso vídeo con sus seguidores de Instagram que muestra cómo el popular perrito “se va de huelga” para evitar su salida de la casa.

“Hora de irme para radio, ¿qué sucede? Firu sabe que yo voy a darle 20 besitos antes de irme. ¿Y dónde está el niño? Hace su propia huelga”, narró mientras enfocaba la cara de tristeza de la mascota, quien se “escondió” en una de las habitaciones de la casa.

Los seguidores de la comunicadora acudieron a la sección de comentarios para enviarle “fuerza” a Firu. Otros, a modo de broma, aseguraron que “era la hora del chisme”.

“Ay, ‘dito’, pide permiso y llévatelo a la radio. Dile que al niño le está afectando”, “Dito, esa mirada. Faltó que diga: ‘¡Pero en tu conciencia quedará!’” y “Él solo quiere que te quedes a su lado. Como sabe que te vas, pues allá va a llamar la atención. Saben más que uno, tan bello”, son solo tres de los mensajes.

El pasado mes de febrero, en entrevista con El Nuevo Día, la modelo contó el momento cuando ni contemplaba adoptar un perro, debido a que quería mudarse antes a una residencia y luego integrar al nuevo miembro de la familia. Pero el amor a primera vista entre Firu y ella pudo más que cualquier otro plan.

“Con el permiso de mi esposo, la primera vez que puedo decir ‘amor a primera vista’. No puedo explicar que cuando lo vi fueron emociones. Le tomé una foto que salió hasta borrosa y se la envió a mi esposo y le dije: ‘mira qué lindo este perrito’. Estaba ansiosa en la entrevista porque quería estar con el perrito. Le digo ‘yo lo quiero’. Y mi esposo me dijo: ‘Ivonne, esto es como decir vamos a tener un hijo ahora’. Le insistí que fuera al canal ese mismo día, porque ya a Firu lo querían adoptar, pero ya yo me había enamorado”, relató la animadora que logró que ese mismo día su esposo pisara por primera vez Telemundo.