Visiblemente cansada y afligida, la cantante mexicana Frida Sofía Guzmán fue excarcelada entrada la noche del lunes. Según la hija de la también intérprete de rock and roll, Alejandra Guzmán, su arresto ocurrió el domingo en la noche por irrumpir el ambiente del restaurante de lujo Joia, en Miami.

En su conversación con la prensa, que la esperaba afuera de la prisión, la celebridad de las redes sociales manifestó que los guardias de seguridad del establecimiento le causaron moretones en el antebrazo al sujetarla después de acusarla de haber robado agua.

“Literal, a la ‘manager’ no le caí bien y me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo”, expresó la joven de 29 años de edad.

Sin embargo, esta mañana, a través del programa “Despierta América” de Univision se dio a conocer la otra cara de la moneda. A través de su publicista, Chad Fabrikant, Joia reveló que le pidieron a la artista que se fuera por haberse negado a pagar su cuenta.

“Le pedimos a una comensal que se fuera el domingo por la noche después de incomodar a otras personas y rehusarse a pagar su cuenta en el lugar”, dijo Fabrikant sin mencionar el nombre de la exponente. De igual manera, incluyó que “fue arrestada por un policía que trabaja en el lugar todas las noches”.

“(Él) le pidió varias veces que se fuera, y cuando ella se negó, fue arrestada y luego llamamos a más policías al lugar. Estamos agradecidos al Departamento de Policía de Miami por actuar pronta y profesionalmente”, lee parte del relato publicado en el sitio web de la cadena de televisión estadounidense en español.

Luciendo el cabello morado, la influencer dijo que iba a tomar medidas legales contra la compañía de seguridad del restaurante, pero no dio más detalles.

“¿Saben qué es triste? Que nadie de mi familia está aquí. Pa’ que vean. Literal”, argumentó. Luego se montó en un vehículo y abandonó el lugar.