Giselle Blondet -literalmente- está que brinca de la alegría por la llegada de su segundo nieto, hijo de su primogénita Andrea Iglesias.

La reconocida actriz, escritora y presentadora de radio y televisión recurrió esta mañana a sus historias de Instagram para anunciar la grata noticia del nacimiento del nuevo integrante de la familia.

Desde ayer, la egresada de la Escuela Libre de Música de Puerto Rico adelantó que la próxima publicación de sus redes sociales sería una fotografía del niño.

“Les tomé esta foto a Andrea y Todd saliendo para el hospital. Sí, dije saliendo para el hospital. Así que, la próxima foto, si Dios quiere, será la de mi nuevo nieto. ¡Tan esperado! ¡Ya tan amado!”, escribió la exreina de belleza junto a la fotografía de su hija y yerno.

Hace tres horas, quien fue la conductora del desaparecido certamen “Nuestra Belleza Latina” de Univision, apareció brincando y levantando las manos en señal de alegría y regocijo por el nacimiento del bebé. A pesar de llevar puesta una mascarilla quirúrgica, los ojos de la presentadora irradiaban felicidad, entusiasmo y esperanza.

“¡Nació mi nieto!”, escribió en letras blancas y azules mientras sonaba la canción “Yupi Ya-Ya” de Macaco y su Banda.

Precisamente, el martes pasado, en el más reciente capítulo del podcast “¡Ay, mamá!” moderado por Blondet y su hija menor, Gabriella Pabón, ambas tuvieron la oportunidad de entrevistar a Iglesias, quien había confrontado problemas para quedar embarazada.

“Yo muy emocionada de estar aquí con ustedes. Y gracias Gaby por la bienvenida al ‘mom’s club’. Ya tengo mi tarjeta. La verdad me trae mucha emoción contar mi experiencia porque la verdad me hubiera gustado escuchar de más personas, de mujeres, pero también de parejas que han tenido dificultades como las que hemos tenido nosotros porque me hubiera ayudado mucho. Así que, yo feliz de contar mi experiencia si le puede ayudar aunque sea a una o a otra persona”, inició la primeriza en el episodio que tiene más de 35 minutos de duración.

Fue en el mes de diciembre cuando, llena de entusiasmo, Blondet compartió la noticia con sus seguidores de que sería abuela por segunda vez. Sus amigos, colegas y fanáticos no dudaron en enviar sus muestras de cariño y alegría”.

“Hoy puedo gritar a los cuatro vientos la inmensa alegría que tengo en mi corazón. Mi adorada hija Andrea, mi mariposita, me hará abuela por segunda vez. Andrea me convirtió en madre por primera vez, todavía recuerdo mi primera noche con ella a mi lado pensando en cómo era posible que yo fuera la mamá de alguien tan chiquitita, frágil y bella. Después de un largo camino con doctores y la bendición de Dios lo lograron”, expresó con gran emoción.